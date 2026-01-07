Tragedia in Supramonte: Morto in scontro tra due auto

La tragedia si è consumata lungo la statale 389 var, arteria cruciale che serpeggia tra Orgosolo e Mamoiada, nel cuore del Supramonte barbagiacino.

Poco prima delle ore 21:00, una galoppante dinamica di scontro tra due veicoli ha spezzato la quiete della galleria di Tuelargiu, un tunnel che incide il paesaggio roccioso, trasformando una serata ordinaria in un momento di profondo lutto per la comunità nuorese.

Alessio Succu, quarantottenne originario di Orgosolo, ha perso tragicamente la vita.

Alla guida di una Fiat Panda, l’uomo è stato coinvolto in un impatto violentissimo con una Ford Fiesta.

Le cause che hanno innescato questo sfortunato evento sono attualmente al vaglio degli inquirenti, impegnati a ricostruire la sequenza degli eventi che hanno condotto alla catastrofe.

L’esame dei sistemi di sicurezza dei veicoli, l’analisi delle condizioni del manto stradale all’interno della galleria, la verifica della visibilità e l’eventuale presenza di fattori ambientali avversi rientrano tra gli elementi da considerare per stabilire la dinamica precisa dell’incidente.

L’estricazione del corpo di Alessio dalle lamiere contorte della Panda è stata un’operazione delicata, affidata alla professionalità dei vigili del fuoco di Nuoro.

Nonostante i tempestivi soccorsi, le lesioni riportate si sono rivelate incompatibili con la vita.

Gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso, siglando una perdita dolorosa per la sua famiglia e per l’intera comunità oroslese.

I due occupanti della Ford Fiesta, fortunatamente, hanno subito lesioni meno gravi.

Soccorsi immediati da parte del personale sanitario del 118, sono stati trasportati presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure del caso.

La loro prognosi, seppur riservata, lascia intravedere una possibilità di completa guarigione, in netto contrasto con l’esito fatale che ha colpito Alessio Succu.

La polizia stradale di Nuoro ha immediatamente avviato le indagini, assumendo il ruolo di coordinamento delle operazioni di ricostruzione della dinamica.

I rilievi tecnici, la documentazione fotografica e l’analisi dei dati recuperati dalle scatole nere dei veicoli saranno elementi fondamentali per determinare eventuali responsabilità e per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.

La comunità barbagiacina, profondamente scossa, attende con ansia i risultati delle indagini, nella speranza di comprendere appieno le cause di questa tragedia che ha colpito così duramente il territorio.

L’episodio riapre la riflessione sulla sicurezza stradale in un contesto montano, caratterizzato da strade strette, gallerie e condizioni ambientali spesso imprevedibili, richiedendo un impegno costante per migliorare la prevenzione e la sensibilizzazione degli utenti della strada.