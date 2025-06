Tragedia sulla spiaggia: ritrovato senza vita un sedicenne.

La spiaggia, luogo di spensieratezza e giovinezza, si è trasformata in teatro di una tragica scomparsa. Mariano Olla, un sedicenne originario di Cagliari ma residente a Sestu, è stato ritrovato senza vita nelle acque poco profonde della spiaggetta di Cuore, un’insenatura incastonata tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata di Sant’Elia. La sua scoperta, avvenuta all’alba da parte di pescatori e primi bagnanti, ha aperto un’indagine complessa, intrisa di mistero e interrogativi a cui la comunità è chiamata a rispondere.Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Cagliari sotto la direzione del commissario Davide Carboni, si concentrano ora sulla ricostruzione dettagliata della notte trascorsa dal ragazzo. La festa, durata dalle ore serali fino alle prime luci dell’alba, ha coinvolto numerosi giovani, sia minorenni che maggiorenni, e la loro testimonianza è cruciale per comprendere gli eventi che hanno preceduto la tragica fine. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un decesso accidentale, senza segni evidenti di violenza sul corpo. Mariano si sarebbe allontanato dal gruppo, raggiungendo la riva e, forse a causa di un malore, sarebbe caduto in acqua.Tuttavia, la mancanza di soccorso e l’assenza di allarme sollevano questioni etiche e legali di notevole gravità. L’omissione di soccorso, se confermata, costituirebbe un reato perseguibile, e l’indagine si concentrerà sull’accertamento di eventuali responsabilità in capo ai presenti. La ricostruzione completa della serata è resa particolarmente complessa dalla dinamicità degli eventi e dalla possibile confusione dovuta all’età dei partecipanti e alle condizioni ambientali.L’autopsia, prevista all’ospedale Brotzu, sarà determinante per stabilire con certezza le cause del decesso, fornendo informazioni cruciali sullo stato di salute del ragazzo e sull’eventuale presenza di sostanze tossiche nel suo organismo. Gli esami istologici, a loro volta, potranno rivelare eventuali anomalie o patologie preesistenti. La vicenda pone, inoltre, una riflessione più ampia sulla cultura del divertimento giovanile e sui rischi connessi all’uso di alcol e sostanze stupefacenti, spesso presenti in contesti informali come questo. La spiaggia, un luogo simbolo di libertà e spensieratezza, si rivela ora un palcoscenico di dolore, un monito per la comunità e un invito a una maggiore responsabilizzazione da parte di tutti, genitori, educatori e giovani, per evitare che tragedie simili si ripetano. Il silenzio che ha preceduto la scoperta del corpo è pesante, un vuoto che chiede risposte e un impegno concreto per un futuro più sicuro e consapevole.