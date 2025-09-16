Tragico Addio: Bambina di 8 Mesi Muore in Sardegna

Un velo di dolore si è abbattuto sulla comunità sarda, segnando la fine prematura della vita di una bambina di otto mesi, originaria di Torino, durante un viaggio di rientro da una vacanza.

La piccola, affetta da una patologia genetica rara e complessa, ha cessato di respirare mentre l’auto dei genitori percorreva la strada statale 131, in direzione del porto di Porto Torres, punto di partenza per il traghetto che li avrebbe riportati nel loro Piemonte.

La vacanza, inizialmente concepita come un momento di riposo e distensione, si è progressivamente trasformata in un susseguirsi di preoccupazioni.

L’aggravarsi delle condizioni di salute della bambina aveva spinto i genitori a prendere la dolorosa decisione di anticipare il rientro a casa, con l’obiettivo di sottoporre la piccola a una serie di esami diagnostici approfonditi presso un centro specializzato.

Questa scelta, motivata dall’amore e dalla speranza di poter intervenire, si è rivelata tragicamente impossibile.

Mentre i coniugi si avviavano verso il porto, l’improvvisa impossibilità della bambina di respirare ha sconvolto il viaggio.

La corsa disperata per raggiungere un luogo sicuro, una piazzola di sosta lungo la strada statale, si è conclusa con la richiesta di soccorso.

L’arrivo dei sanitari del 118, con ambulanza ed elisoccorso, e delle forze dell’ordine, unitamente alla polizia di Macomer, ha innescato una frenesia di attività, seppur in un contesto segnato dall’ineluttabilità.

Nonostante gli sforzi tempestivi e professionali, il tentativo di rianimare la piccola si è rivelato vano.

La perdita, profondamente sentita, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei genitori, devastati dal dolore.

Per fare luce sulle cause del decesso e accertare la dinamica degli eventi, il magistrato di turno ha disposto una perizia autoptica, con il corpo della bambina temporaneamente ricoverato presso l’ospedale, in attesa delle analisi mediche che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla sua delicata condizione genetica e sui fattori che hanno contribuito alla sua scomparsa.

Questo tragico evento, oltre a rappresentare una perdita umana immane, solleva interrogativi cruciali sulla gestione delle patologie rare e sull’importanza di un supporto medico specialistico accessibile a tutte le famiglie.