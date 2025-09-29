Tragico incidente a Bonarcado: giovane perde la vita

Un tragico evento ha scosso la comunità di Bonarcado, in Sardegna, quando un giovane di vent’anni ha perso la vita in un incidente stradale lungo la provinciale 15, arteria di collegamento tra Bonarcado e Milis.

L’incidente, verificatosi nelle prime ore del mattino mentre il giovane si recava al lavoro, ha visto il veicolo sbandare improvvisamente, uscendo dalla carreggiata in maniera violenta.

La dinamica precisa dell’accaduto rimane ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma l’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di una momentanea disattenzione o di un malore improvviso che ha compromesso la capacità del conducente di mantenere il controllo del mezzo.

La traiettoria anomala dell’auto ha portato a un impatto con il terreno a bordo strada, con conseguente ribaltamento.

L’impatto è stato tale da proiettare il giovane fuori dal veicolo, intrappolandolo in parte sotto la carrozzeria.

La situazione, immediatamente percepita come estremamente grave, ha richiesto l’intervento tempestivo e coordinato di diverse squadre di soccorso.

I vigili del fuoco, con la loro attrezzatura specializzata, hanno lavorato duramente per estrarre il giovane dalle lamiere accartocciate, operazione resa complessa dalla delicatezza delle condizioni e dal rischio di ulteriori lesioni.

Agenti della polizia stradale hanno provveduto a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.

Il personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, ha iniziato immediatamente le prime cure di urgenza, stabilizzando le condizioni critiche del ferito.

La gravità delle lesioni riportate ha reso necessario richiedere l’intervento dell’Elisoccorso, che ha provveduto a trasportare il giovane all’ospedale San Francesco di Nuoro, in condizioni critiche e con codice rosso.

La comunità locale è sotto shock per la perdita, evidenziando la fragilità della vita e l’importanza della prudenza e dell’attenzione alla guida, soprattutto su strade provinciali spesso caratterizzate da curve insidiose e visibilità limitata.

L’incidente riapre il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di interventi mirati a ridurre il rischio di incidenti, con particolare riferimento alla manutenzione del manto stradale e alla segnaletica orizzontale e verticale.