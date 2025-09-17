Tragico incidente a Mamoiada: Lorenzo, 18 anni, muore

La comunità di Mamoiada è addolorata da un tragico evento che ha spezzato la giovane esistenza di Lorenzo, diciotto anni, in un incidente stradale avvenuto questa mattina alla periferia del paese.

La scomparsa, improvvisa e inattesa, ha scosso profondamente la cittadinanza, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e gli amici.

L’incidente si è verificato a fine mattinata, in un punto cruciale della rete viaria locale, all’intersezione tra la strada provinciale 22, arteria di collegamento con Orgosolo, e via Tevere.

La dinamica precisa è ancora al vaglio degli inquirenti, ma quanto certo è che lo scooter condotto dal giovane si è scontrato frontalmente con un camion, un impatto che si è rivelato fatale.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, che hanno tempestivamente raggiunto il luogo dell’accaduto.

Le operazioni di rianimazione, protrattesi per un tempo considerevole, si sono rivelate purtroppo infruttuose.

Parallelamente, i vigili del fuoco hanno operato per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere deformate dello scooter, un compito reso arduo dalla gravità della situazione.

Al fine di ricostruire con precisione l’esatta sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità, i carabinieri, supportati dalla polizia stradale, hanno avviato un’accurata indagine.

Il conducente del camion è stato sottoposto ad alcol test, i cui risultati hanno escluso l’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, escludendo così una delle prime ipotesi investigative.

L’incidente, oltre al profondo dolore che ha investito la famiglia e gli amici di Lorenzo, solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale, in particolare sulle intersezioni, punti critici dove la velocità e l’attenzione dei conducenti sono fattori determinanti per la prevenzione di tragedie simili.

Si rende necessario un’analisi approfondita del tratto stradale interessato, al fine di valutare l’adozione di misure volte a migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti.

La perdita di un giovane di soli diciotto anni rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità, un monito severo sulla fragilità della vita e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida, per garantire la sicurezza propria e altrui.

Il ricordo di Lorenzo vivrà nei cuori di chi lo ha conosciuto, mentre la comunità si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore.