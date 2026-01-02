Tragico incidente a Padru: uomo investito dopo aggressione. Indagini in corso.

Un tragico evento ha scosso la tranquillità di Padru, in provincia di Sassari, questa mattina.

Un uomo di trentuno anni, residente nel comune, ha subito un grave incidente che lo ha visto coinvolto in un impatto con un veicolo.

L’emergenza sanitaria, prontamente attivata, ha fatto intervenire l’elicottero Areu, che ha trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è attualmente ricoverato per un trauma complesso, che interessa sia la sfera toracica che quella addominale.

La gravità delle lesioni richiede un monitoraggio costante e interventi specialistici.

Le indagini, immediatamente avviate dai Carabinieri della locale stazione, supportati dal personale della sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Olbia, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Le prime verifiche, basate su testimonianze raccolte e sui rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, suggeriscono uno scenario allarmante e potenzialmente premeditato.

Secondo quanto emerso, la vittima, mentre si stava recando presso l’ecocentro per smaltire rifiuti, sarebbe stata coinvolta in un alterco con due individui, identificati come uomo e donna.

La sequenza degli eventi sembra indicare una prima aggressione fisica nei confronti dell’uomo, seguita da un tragico evento: mentre era a terra, in stato di vulnerabilità, sarebbe stato investito da un’autovettura.

A bordo del veicolo, secondo le prime indicazioni, si trovavano proprio la coppia che lo aveva precedentemente aggredito.

L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un omicidio preterintenzionale aggravato, in cui l’investimento sarebbe stato un atto volto a eliminare la vittima dopo la precedente aggressione.

Tuttavia, gli investigatori non escludono la possibilità di altre dinamiche, inclusa quella di una reazione improvvisa e incontrollata.

Le autorità stanno procedendo con la raccolta di ulteriori elementi probatori, tra cui l’analisi dei filmati di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona e l’interrogatorio formale dei due individui sospettati, che sono stati rintracciati e si trovano attualmente in stato di fermo.

L’inchiesta è complessa e delicata, e mira a fare luce sulla verità, garantendo giustizia per la vittima e la sua famiglia.

Il contesto sociale e le possibili motivazioni dietro l’alterco sono ora oggetto di approfondita analisi da parte degli inquirenti.