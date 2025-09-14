Tragico incidente a Stintino: donna muore, marito in ospedale

La comunità di Stintino, incantevole località del nord Sardegna, è stata scossa da un tragico evento che ha spezzato la serenità di una vacanza e lasciato un velo di dolore.

Patrizia Mastrovita, una sessantatreenne originaria di Milano, ha perso la vita la scorsa notte in circostanze drammatiche, mentre il marito, ricoverato con prognosi riservata presso l’ospedale di Sassari, lotta per la guarigione.

L’accaduto, consumatosi all’accesso del residence La Pelosetta, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità, amplificando il dolore per la perdita irreparabile.

Un SUV BMW, condotto da un turista alloggiante nella struttura, è stato il protagonista di un movimento improvviso e inaspettato.

Secondo la ricostruzione degli uomini dell’Arma dei Carabinieri, la vettura era apparentemente in sosta, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha ripreso a muoversi coinvolgendo i coniugi Mastrovita in una dinamica di travolgimento e trascinamento che ha avuto esito fatale per la donna.

La rapidità con cui si sono attivati i soccorsi, con personale specializzato prontamente intervenuto, non è stata sufficiente a salvare Patrizia, la cui posizione sotto il veicolo ha reso vani ogni tentativo di rianimazione.

Il marito, invece, ha ricevuto le prime cure sul posto prima di essere trasportato in ospedale, dove si trova attualmente sotto osservazione medica.

Oltre al lutto personale e familiare, l’incidente suscita riflessioni più ampie sulla sicurezza nei contesti turistici, sulla necessità di protocolli più rigorosi e sulla responsabilità individuale e collettiva nel prevenire simili tragedie.

La vicenda, oltre a una perdita umana di inestimabile valore, si configura come un monito per la comunità e per tutti coloro che frequentano il territorio sardo, invitando a una maggiore attenzione e consapevolezza per salvaguardare la vita e la serenità altrui.

Le indagini sono in corso per chiarire completamente la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.