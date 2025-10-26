Tragico incidente a Tempio: Morto Omar Masia, 25 anni

La comunità di Tempio Pausania, in Gallura, è scossa da un tragico evento che si è consumato nella notte, lungo la complessa rete stradale che collega Baldu a L’Agnata, un’arteria cruciale per il tessuto connettivo delle campagne circostanti.

Un giovane, Omar Masia, di soli 25 anni e residente a Calangianus, ha perso la vita in un incidente stradale che ha lasciato un velo di dolore e interrogativi.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, affidata alle indagini dei Carabinieri, ma sembra che il veicolo, una Bmw, guidato dalla vittima, sia improvvisamente deviato dalla traiettoria, uscendo in modo drammatico dalla carreggiata per poi precipitare da un ponte.

La giovane vettura trasportava a bordo altri quattro amici, diretti a un evento conviviale in una residenza privata.

La circostanza che il padre di Omar, vigile del fuoco in servizio presso il distaccamento locale, sia stato tra i primi a intervenire per fornire soccorso, aggiunge una dimensione di straziante ironia e amplifica la sofferenza della famiglia e della comunità.

L’intervento del personale del 118 è stato immediato, ma purtroppo non è stato sufficiente a salvare la vita del giovane.

I passeggeri rimasti coinvolti nell’incidente hanno subito lesioni gravi e sono stati trasportati d’urgenza presso strutture ospedaliere per ricevere le cure necessarie.

L’incidente solleva, inevitabilmente, interrogativi sulla sicurezza di quella tratta stradale, notoriamente complessa e caratterizzata da curve strette e visibilità spesso compromessa.

Le indagini si concentreranno non solo sulle cause dirette dell’incidente – che potrebbero essere legate a fattori umani, condizioni ambientali o malfunzionamenti meccanici – ma anche sulla potenziale presenza di criticità infrastrutturali che abbiano contribuito all’evento.

La perdita di un giovane uomo, con tutta la sua potenzialità e i suoi sogni, lascia un vuoto incolmabile e un’amara riflessione sulla fragilità della vita e sulla necessità di garantire la massima sicurezza sulle strade.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Masia, offrendo sostegno e partecipazione al loro profondo dolore.