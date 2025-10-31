Tragico incidente a Villacidro: operaio precipita da 7 metri

Un tragico incidente ha scosso la zona industriale di Villacidro, nel sud Sardegna, coinvolgendo un giovane operaio di 26 anni.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto il lavoratore precipitare da un’altezza considerevole, sette metri, all’interno di un deposito commerciale durante attività di pulizia.

L’evento, avvenuto nella mattinata, ha immediatamente generato un clima di profondo allarme e agitazione tra i colleghi presenti.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri, il giovane, impegnato in mansioni di pulizia, avrebbe inavvertitamente esercitato un peso eccessivo su un pannello in vetroresina.

Il materiale, apparentemente non idoneo a sostenere un carico di quella portata, ha ceduto, provocando la caduta del lavoratore nel vuoto.

L’incidente solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda la corretta valutazione dei rischi e l’adeguatezza dei materiali utilizzati nelle strutture commerciali.

La gravità delle ferite riportate ha imposto un intervento tempestivo e l’attivazione del codice rosso.

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno stabilizzato il ferito e, vista la delicatezza delle sue condizioni, hanno disposto il trasporto d’urgenza presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, a bordo di un elisoccorso.

Attualmente, le sue condizioni sono giudicate serie e la prognosi rimane riservata, in attesa di una completa valutazione dei danni fisici.

Immediatamente dopo l’accaduto, i Carabinieri della stazione di Villacidro hanno avviato le indagini per accertare le cause precise dell’incidente e verificare la conformità alle normative in materia di sicurezza.

Parallelamente, personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) dell’ASL ha eseguito i primi sopralluoghi e accertamenti tecnici per ricostruire la sequenza degli eventi e individuare eventuali responsabilità.

L’intervento dello Spresal è fondamentale per analizzare il contesto lavorativo, l’organizzazione del lavoro, i materiali utilizzati e le procedure di sicurezza adottate, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie e garantire la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.

La vicenda mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e di controlli più rigorosi per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro e tutelare la vita dei lavoratori.