Tragico Incidente in Sardegna: Due Auto Coinvolte, Feriti Gravi

Un drammatico incidente stradale ha scosso la viabilità sulla statale 125 Var Orientale Sarda, nel territorio di Quartu Sant’Elena, generando un bilancio grave e disagi significativi per la circolazione.

L’evento, verificatosi all’altezza della bretella di connessione con la statale 554 Bis, ha visto coinvolte due autovetture in un impatto che ha proiettato nella sfera del trauma un intero tessuto sociale, fatto di famiglie distinte.

La dinamica precisa dell’incidente resta al momento oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, sebbene l’ipotesi più plausibile, in questa fase preliminare, suggerisca un tamponamento come evento scatenante.

La gravità dell’impatto ha determinato ferite di significativa entità per tutti i passeggeri, adulti di sesso maschile e femminile, appartenenti ai due nuclei familiari coinvolti.

L’intervento immediato e coordinato del sistema di emergenza sanitaria 118 ha visto mobilitare diverse ambulanze, garantendo il trasporto urgente dei feriti presso tre strutture ospedaliere di riferimento: l’ospedale Brotzu, il Policlinico Universitario e l’ospedale Santissima Trinità.

A tutti i feriti è stato assegnato il codice di massima urgenza (codice rosso), a testimonianza della complessità e della potenziale criticità delle lesioni riportate, che comprendono fratture multiple e diffuse contusioni.

Parallelamente alle operazioni di soccorso sanitario, i vigili del fuoco hanno operato per l’estrazione dei feriti dai mezzi incidentati e per la messa in sicurezza dell’area, mentre gli agenti della polizia municipale di Quartu Sant’Elena si sono attivati per la ricostruzione esatta della dinamica, raccogliendo testimonianze e acquisendo elementi utili ai fini delle indagini.

La presenza sul posto del personale Anas ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto stradale, con conseguenti ripercussioni sul flusso veicolare.

Per agevolare la prosecuzione del viaggio, sono state predisposte alternative: il traffico diretto verso Terra Mala può proseguire lungo la statale 554 Bis, usufruendo dell’inversione di marcia più vicina al chilometro 25,300, mentre per chi proveniva dalla statale 125 Var in direzione opposta, si consiglia l’inversione di marcia al chilometro 28,700 o l’utilizzo della viabilità provinciale alternativa.

La situazione impone cautela e pazienza agli automobilisti, in attesa di una riapertura della statale e di un più chiaro accertamento delle responsabilità che hanno condotto a questo tragico evento.