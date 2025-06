Tragico incidente in Sulcis: Luigino Deiana, 86 anni, perde la vita.

La comunità di Esterzili, nel cuore del Sulcis, è stata scossa da un evento tragico che ha portato via Luigino Deiana, un uomo di 86 anni, testimone di una vita legata alla terra e al lavoro pastorale. Il ritrovamento della sua auto, precipitatata in un profondo burrone lungo la SP53, la strada che collega Esterzili a Escalaplano, ha sigillato una conclusione inaspettata per un percorso intriso di storia e tradizione.L’allarme, generato da un’attenta osservazione di un passante intorno alle 14:00, ha innescato una complessa operazione di soccorso e recupero. La presenza sul posto dei Carabinieri di Isili, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale di Nuoro, quest’ultima incaricata delle indagini, sottolinea la gravità della situazione e la necessità di ricostruire accuratamente gli eventi che hanno portato a questa perdita.L’analisi del medico legale ha rivelato un dato cruciale: il decesso di Luigino Deiana sarebbe avvenuto almeno dieci ore prima del ritrovamento del veicolo. Questo elemento temporale sposta l’orario dell’incidente alle prime ore del mattino, suggerendo una dinamica che merita un’attenta ricostruzione. La SP53, sebbene non particolarmente trafficata, presenta tratti tortuosi e panorami mozzafiato, ma anche una visibilità a volte compromessa da irregolarità del terreno e dalla vegetazione. L’inchiesta dovrà escludere o confermare l’influenza di fattori ambientali, come la nebbia o la scarsa illuminazione, e valutare possibili malfunzionamenti meccanici del veicolo. La figura di Luigino Deiana, pastore in pensione, incarna un’epoca di profonda connessione con la natura e le pratiche ancestrali. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità locale, che lo ricorderà come un uomo legato alle radici del Sulcis, testimone di un patrimonio culturale e paesaggistico di inestimabile valore. La comunità attende ora i risultati dell’inchiesta per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo e rendere omaggio alla memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla terra.