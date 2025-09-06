Tragico Incidente sulla SP18: Tre Feriti Gravi

Un impatto violento ha scosso la quiete della strada provinciale 18, nei pressi di Castadias, lasciando tre persone con ferite che hanno richiesto immediato soccorso medico.

La collisione, avvenuta in prossimità dell’Alma Resort, ha visto coinvolti un fuoristrada, un’autovettura e un furgone, creando una scena di grave allarme e richiedendo un intervento tempestivo e coordinato.

Le prime valutazioni, fornite dai vigili del fuoco giunti sul posto, suggeriscono condizioni preoccupanti per le tre persone estratte dalle lamiere.

L’urto, di notevole intensità, ha compromesso la stabilità dei veicoli e generato una situazione potenzialmente pericolosa per i primi soccorritori.

La squadra di intervento proveniente da San Vito ha operato con precisione, stabilizzando le vetture incidentate e delimitando l’area per prevenire ulteriori rischi.

Un’operazione cruciale, volta a garantire la sicurezza del luogo e a facilitare le operazioni di soccorso.

Oltre alle ambulanze del 118, prontamente mobilitate per trasportare i feriti in ospedale, sono intervenute le forze dell’ordine.

La loro presenza è essenziale per eseguire i rilievi necessari e ricostruire con accuratezza la dinamica dell’incidente.

Si procederà con l’analisi delle tracce presenti sull’asfalto, l’esame degli elementi di sicurezza dei veicoli e l’eventuale acquisizione di testimonianze per chiarire le responsabilità e le cause scatenanti dell’evento.

L’indagine, volta a determinare se fattori come l’eccesso di velocità, la scarsa visibilità, un malfunzionamento meccanico o la mancata osservanza della segnaletica stradale abbiano contribuito alla tragedia, sarà approfondita.

Si prenderà in considerazione anche l’impatto di fattori ambientali, come le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente, e la possibile presenza di ostacoli imprevisti sulla carreggiata.

La ricostruzione dettagliata permetterà di comprendere appieno la sequenza degli eventi e di adottare misure preventive per ridurre il rischio di incidenti simili in futuro, potenzialmente rivedendo la segnaletica o implementando interventi di miglioramento della sicurezza stradale nella zona.