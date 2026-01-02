Tragico ritrovamento a Maracalagonis: morto micologo di Quartu

La comunità di Maracalagonis è stata scossa da un tragico evento: il ritrovamento del corpo senza vita di un settantunenne proveniente da Quartu Sant’Elena, appassionato micologo e abituale frequentatore della zona di Baccu Mandara.

La scomparsa, verificatasi presumibilmente durante una battuta di raccolta di funghi, ha innescato un’operazione di ricerca complessa e coordinata che ha coinvolto diverse forze dell’ordine e corpi specializzati.

L’allarme, sollevato dai familiari nella serata precedente, era nato dalla perdita di contatto con l’uomo, nonostante il segnale del suo cellulare fosse ancora captabile.

Questa peculiarità, spesso presente in simili situazioni, rendeva difficoltosa la localizzazione precisa, suggerendo che il dispositivo potesse trovarsi in una zona con copertura, ma non necessariamente vicino all’uomo stesso, o che quest’ultimo, per cause accidentali, fosse impossibilitato a utilizzarlo.

Le iniziali indagini, condotte dai Carabinieri di Quartu Sant’Elena, si sono concentrate sull’analisi dei dati della cella telefonica, un metodo investigativo sempre più cruciale per tracciare gli spostamenti e restringere il campo di ricerca.

L’individuazione del veicolo dell’uomo, parcheggiato lungo la Statale 125, arteria principale per l’accesso alle zone di raccolta fungina, ha fornito un punto di riferimento essenziale per le successive operazioni.

Con l’avvento della luce, una squadra specializzata del Soccorso Alpino e Speleologico, proveniente dalle stazioni di Cagliari e Medio Campidano, si è mobilitata per perlustrare l’area circostante, affrontando il terreno impervio e la conformazione geografica tipica del territorio cagliaritano.

Il supporto aereo dell’Aeronautica Militare, attraverso l’elicottero del 80° Centro SAR del 15° Stormo di Decimomannu, si è rivelato determinante.

La vista aerea, capace di superare gli ostacoli della vegetazione e della morfologia complessa, ha permesso di individuare il corpo dell’uomo, ponendo fine alla ricerca.

Il recupero della salma, operazione delicata e tecnicamente impegnativa, è stato eseguito dai tecnici del Soccorso Alpino, con l’obiettivo di preservare la dignità del defunto e agevolare le successive indagini per accertare le cause del decesso.

Questo tragico episodio ripropone l’importanza della prudenza e della comunicazione durante le attività in ambiente montano, così come l’efficacia della collaborazione tra le diverse componenti del sistema di soccorso, capaci di rispondere con tempestività e professionalità in situazioni di emergenza.