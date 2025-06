Truffa PAC in Sardegna: Denunciati due agricoltori per 130.000 euro.

A Orotelli, nel cuore della Barbagia sarda, si è conclusa un’indagine complessa che ha portato alla denuncia di due imprenditori agricoli per reati di ricettazione e truffa aggravata ai danni del bilancio dell’Unione Europea. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Nuoro, svela un sofisticato schema volto a sottrarre ingiustamente fondi derivanti dalla Politica Agricola Comune (PAC), il principale strumento di sostegno al settore agricolo comunitario.Le indagini, protrattesi nel tempo e supportate da un’approfondita analisi documentale e verifiche bancarie, hanno ricostruito un percorso finanziario deviato. Gli indagati, approfittando di lacune o abusi nell’accesso ai sussidi PAC – destinati a incentivare pratiche agricole sostenibili e a garantire un reddito adeguato agli agricoltori – hanno percepito indebitamente somme per un valore complessivo di 130.000 euro. L’inganno non si limitava alla mera acquisizione illegittima dei fondi. Per celare la provenienza illecita del denaro, gli imprenditori hanno fatto ricorso a una rete intricata di operazioni finanziarie, attraverso ripetuti giroconti e bonifici indirizzati a un ulteriore soggetto economico, ora anch’egli indagato per favoreggiamento e ricettazione. Questa manipolazione sofisticata rendeva la tracciabilità dei fondi estremamente difficoltosa, richiedendo un lavoro investigativo di alta precisione per disarticolare il sistema.L’esecuzione del sequestro preventivo, misura patrimoniale volta a garantire il recupero dei beni illecitamente acquisiti, ha permesso di bloccare una parte significativa dei profitti derivanti dal reato. Oltre a circa 15.000 euro in contanti e somme presenti sui conti correnti, sono stati sequestrati due beni immobili, segnando un colpo significativo al patrimonio degli indagati.L’inchiesta non si è limitata all’identificazione dei due imprenditori agricoli e del presunto “facilitatore”, ma ha esteso la sua attenzione a tutti i conti correnti coinvolti, rivelando una complessa rete di relazioni finanziarie. La ricostruzione dei flussi di denaro ha permesso di individuare ulteriori soggetti potenzialmente coinvolti nel reato, aprendo la strada a possibili sviluppi successivi.Questo caso, purtroppo, solleva interrogativi importanti sulla governance dei fondi PAC e sulla necessità di rafforzare i controlli e i meccanismi di prevenzione delle frodi, al fine di tutelare l’integrità del bilancio europeo e garantire che i contributi destinati al settore agricolo siano utilizzati in modo trasparente ed efficiente a beneficio di tutti gli agricoltori onesti e impegnati nella valorizzazione del territorio. La vicenda testimonia, inoltre, la capacità della Guardia di Finanza di contrastare efficacemente le attività illecite che danneggiano l’economia nazionale e comunitaria.