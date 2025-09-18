Tunnel di sensibilizzazione: Olbia dice no al fumo.

Un’installazione scenografica dirompente, un tunnel monumentale a forma di sigaretta, si svilupperà nel cuore di Olbia, in piazza Elena di Gallura, per due giorni, sabato 20 e domenica 21 settembre.

L’opera, lunga quattordici metri e alta tre, non è una semplice struttura, ma un potente simbolo della campagna di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al polmone “Esci dal tunnel.

Non bruciarti il futuro”.

Questa iniziativa, parte del tour itinerante 2025 promosso da WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe A.

P.

S.

), rappresenta un momento cruciale per la comunità gallurese, grazie alla collaborazione con la Struttura Complessa di Oncologia Medica e CPDO dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, sotto il patrocinio del Comune di Olbia, dell’Azienda Sanitaria Locale Gallura e del Mater Olbia Hospital.

L’installazione vuole trascendere la semplice informazione, aspirando a un impatto emotivo profondo.

Il percorso multimediale allestito all’interno del tunnel non si limiterà a illustrare i danni del fumo di tabacco e dei dispositivi elettronici, ma si confronterà con le complesse dinamiche psicologiche e sociali che alimentano la dipendenza.

Si affronteranno temi come la normalizzazione del fumo, le pressioni dei pari, l’uso di tabacco come meccanismo di coping e le strategie di marketing aggressive delle industrie del tabacco.

Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni, spesso esposte a pubblicità ingannevoli e a una percezione distorta dei rischi.

Oltre all’informazione, l’iniziativa offre un servizio concreto alla popolazione: la spirometria, test respiratorio gratuito e accessibile, un primo passo fondamentale per la diagnosi precoce di patologie respiratorie correlate al fumo.

L’accessibilità, garantita da orari ampi (10:00-18:00 sabato e 10:00-17:00 domenica), mira a coinvolgere un pubblico eterogeneo, sensibilizzando non solo i fumatori, ma anche i non fumatori, i familiari e gli operatori sanitari.

Il convegno “Insieme verso lo screening del polmone”, ospitato al Grand Hotel President sabato 20, segna un ulteriore passo avanti nella lotta contro il tumore al polmone.

In questa occasione verrà presentato un progetto pilota ambizioso: l’Ambulatorio diffuso per la prevenzione, finanziato dalla Regione.

Questa innovativa struttura distribuirà servizi di screening su tutto il territorio gallurese, creando una rete di collaborazione tra gli ospedali di Olbia, La Maddalena e Tempio, ottimizzando le risorse e garantendo un accesso più capillare alla prevenzione.

Il progetto mira a superare le barriere geografiche e socio-economiche, portando la prevenzione direttamente nelle comunità più remote e vulnerabili.

L’iniziativa, resa possibile grazie al supporto non condizionato di AstraZeneca, testimonia un impegno concreto verso la salute pubblica e l’innovazione nella lotta contro una delle principali cause di morte correlate al fumo.