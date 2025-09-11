Turista muore ad Aglientu: infarto fatale sulla Rena Majore

La serenità di una mattinata estiva, incisa sulla costa sassarese di Aglientu, è stata tragicamente interrotta dalla scomparsa improvvisa di una turista italiana, una donna di sessant’anni.

L’evento, consumatosi nel parcheggio adiacente alla spiaggia Rena Majore, nel cuore della Nurra, ha lasciato un’ombra di dolore e sgomento nella comunità locale e tra i presenti.

La donna, in vacanza nella suggestiva cornice paesaggistica della Sardegna, è stata colta da un infarto acuto, un evento fatale che ne ha spezzato bruscamente la vita.

La drammaticità della situazione è stata amplificata dalla posizione geografica del luogo, un’area caratterizzata da un terreno impervio e di difficile accesso, che ha reso necessario l’intervento urgente e specializzato del servizio di emergenza 118.

L’elicottero del soccorso alpino, con a bordo personale medico e paramedico altamente qualificato, si è levato in volo per raggiungere rapidamente la turista, aggirando le difficoltà legate alla viabilità locale.

I tentativi di rianimazione, protrattisi per un tempo significativo e condotti con la massima professionalità e impegno, si sono tuttavia rivelati vani, segnando la definitiva cessazione delle funzioni vitali.

Questo tragico episodio solleva, al di là della specifica vicenda, interrogativi più ampi sulla fragilità della vita umana e sull’importanza di una prevenzione cardiaca accurata, soprattutto in età adulta.

L’improvviso decesso, in un contesto di vacanza e relax, evidenzia come patologie preesistenti, spesso silenziose o gestite in modo non ottimale, possano manifestarsi in modo inaspettato, anche in condizioni apparentemente favorevoli.

La Rena Majore, con la sua distesa di sabbia fine e le acque cristalline, si erge ora come teatro silenzioso di una perdita inaspettata, un monito a non sottovalutare i segnali del corpo e a dedicare la giusta attenzione alla propria salute.

L’evento ha suscitato una profonda commozione nella cittadinanza, che si stringe attorno alla famiglia della defunta, portando con sé il ricordo di una presenza fugace, ma purtroppo irreparabilmente spezzata.

La vicenda sottolinea, infine, la necessità di un sistema di soccorso efficiente e reattivo, in grado di intervenire tempestivamente in aree remote e di difficile accesso, come quella della Nurra, dove la bellezza del paesaggio si contrappone alla sfida logistica rappresentata dall’emergenza sanitaria.