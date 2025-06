Tuveri in carcere: accelerata indagine sugli atti intimidatori nella Baronia

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ha sancito un nuovo capitolo nell’inchiesta che coinvolge Dario Tuveri, 36enne residente a Siniscola, segnando un’accelerazione delle indagini sull’ondata di atti intimidatori che hanno insidiato il tessuto socio-economico della Baronia. L’uomo, già arrestato all’inizio del mese, si trova ora ad affrontare accuse di gravità che vanno oltre la semplice rapina, configurando un quadro di premeditazione e disponibilità all’uso della forza.Le accuse specifiche contestate a Tuveri includono rapina aggravata, un reato che si configura non solo per la sottrazione di beni, ma anche per l’uso di violenza o minaccia nei confronti di una persona, in questo caso una cassiera. Accanto a questo, l’accusa ipotizza anche la detenzione e il porto abusivo di armi e munizioni, elementi che ampliano la portata del presunto schema criminale e suggeriscono una potenziale pericolosità sociale.L’indagine, avviata nel novembre 2024 dai carabinieri di Siniscola, ha portato alla luce un episodio particolarmente emblematico avvenuto il 7 novembre, poco prima delle ore 20. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Tuveri, completamente mascherato per eludere l’identificazione, avrebbe fatto irruzione in un supermercato situato in via Barbagia. La dinamica ricostruita descrive una scena di forte tensione: l’uomo, armato, avrebbe minacciato la cassiera, costringendola a consegnare la somma di 540 euro custodita all’interno della cassa. Successivamente, si sarebbe allontanato a piedi, lasciando dietro di sé una scia di paura e preoccupazione.L’arresto di Tuveri e la conseguente ordinanza di custodia cautelare rappresentano un tentativo di ristabilire la sicurezza e la tranquillità nella comunità barbagina, ma sollevano anche interrogativi più ampi sulla radice di tali fenomeni e sulla necessità di interventi mirati a contrastare la criminalità e a promuovere il recupero sociale di individui coinvolti in circuiti illegali. La prosecuzione delle indagini si concentrerà ora sulla ricostruzione completa del quadro degli eventi, sull’eventuale individuazione di complici e sulla comprensione delle motivazioni alla base di tali azioni, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi simili e di garantire una risposta efficace e proporzionata alla gravità dei reati commessi.