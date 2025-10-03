Unali, caso Ara: tre sentenze annullate, verità ancora in sospeso.

La vicenda giudiziaria che coinvolge Vincenzo Unali, allevatore di Mores, si configura come un intricato labirinto di indagini, sentenze contrastanti e, al momento, un’assenza di certezza definitiva.

L’uomo, attualmente detenuto, è stato oggetto di un iter processuale tormentato per l’omicidio di Alessio Ara, avvenuto il 15 dicembre 2016 a Ittireddu.

Il trentenne Ara, operaio, fu colpito da due proiettili a distanza ravvicinata mentre si accingeva a raggiungere l’abitazione della madre, in un contesto che ha alimentato speculazioni e interrogativi sulla reale dinamica dei fatti.

La storia giudiziaria è segnata da una serie di decisioni che si sono ripetutamente scontrate.

In primo grado, nel 2020, la Corte d’Assise di Sassari emise una condanna all’ergastolo, decisione poi convalidata dalla Corte d’Appello di Sassari.

Tuttavia, l’intervento della Corte di Cassazione, nel maggio 2023, ha posto fine a questa prima fase, annullando la sentenza per una cruciale questione di procedura: la mancata effettuazione di una perizia accurata su tracce biologiche e materiale genetico rinvenuto sulla scena del crimine.

Questa omissione, riconosciuta come un vizio procedurale rilevante, ha minato la validità della precedente condanna, aprendo la strada a un nuovo processo.

Il secondo grado, celebrato a dicembre 2024 presso la Corte d’Appello di Cagliari, ha visto il ritorno della condanna all’ergastolo per Unali, una decisione apparentemente basata su presunti moventi passionali: l’accusa sosteneva che Unali avesse agito per gelosia, poiché Ara faceva la corte a una delle figlie dell’allevatore, legata sentimentalmente a un uomo con cui Unali aveva interessi economici in comune.

Questa ipotesi, seppur suggestiva, si è dimostrata insufficiente a superare lo scrutinio della più alta giurisdizione italiana.

La Corte di Cassazione, intervenendo nuovamente, ha annullato anche questa seconda sentenza, sollevando interrogativi sulla tenuta delle prove addotte e sulla corretta ricostruzione dei fatti.

L’annullamento, come nel precedente caso, si fonda su aspetti procedurali e sulla necessità di una valutazione più approfondita degli elementi di prova, con particolare riferimento alle questioni relative alle tracce biologiche e al materiale genetico.

La vicenda solleva questioni di interesse generale che vanno oltre il singolo caso giudiziario.

Si tratta della fragilità delle certezze in ambito forense, dell’importanza cruciale del rispetto delle procedure e del diritto alla difesa, e della difficoltà, a volte, di giungere a una verità processuale che soddisfi pienamente le aspettative di giustizia.

L’omicidio di Alessio Ara, al momento, rimane un caso aperto, un capitolo oscuro che continua a generare interrogativi e a lasciare un senso di incompiutezza, con un presunto colpevole che, pur condannato in due occasioni, non ha visto la sua colpevolezza definitivamente accertata.

La giustizia, in questo frangente, si trova di fronte alla sfida di ricostruire la verità, attenta a garantire i diritti di tutti e a non tralasciare alcuna pista investigativa.