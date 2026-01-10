Usini: Arrestato per minacce e armi, clima di paura.

Nella tranquilla comunità di Usini, un episodio di allarme e intimidazione ha scosso la quiete abituale, innescando un’indagine complessa che ha portato alla denuncia di un uomo per minaccia aggravata e possesso illegale di armi.

La vicenda, che si è dipanata sotto l’attenta supervisione dei Carabinieri, ha rivelato un quadro di reiterate azioni volte a intimidire il titolare di un’attività commerciale locale.

Secondo la ricostruzione dettagliata fornita dai militari dell’Arma, il soggetto, volto a celare la propria identità con un passamontagna, ha fatto irruzione in un negozio, agendo con fare minaccioso e brandendo un’arma da fuoco.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri, supportato dalla precisione delle Squadre Operative di Supporto del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna e dalla prontezza del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari, ha permesso di identificare e localizzare il presunto responsabile.

L’esecuzione di un’accurata perquisizione domiciliare, successiva all’arresto, ha portato alla luce un vero e proprio arsenale amatoriale.

Oltre alla pistola, successivamente identificata come una scacciacani, seppur completa di munizioni, sono stati rinvenuti un coltello, il passamontagna utilizzato durante la rapina e diverse munizioni di calibro variabile, segno di una preparazione e una premeditazione che amplificano la gravità del reato.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere un precedente episodio intimidatorio risalente al mese di dicembre, quando l’uomo aveva già minacciato il commerciante, ostentando un’arma celata sotto il giubbotto.

Questo dettaglio cruciale suggerisce un pattern comportamentale volto a generare paura e a condizionare le attività dell’esercizio commerciale.

L’accumulo di prove, integrato dalla testimonianza del commerciante e dalla corretta ricostruzione dei fatti, ha permesso di delineare un quadro preciso della dinamica criminosa.

Le armi e le munizioni rinvenute sono state sottoposte a sequestro per analisi tecniche e balistiche, al fine di accertarne l’effettiva natura e verificarne il coinvolgimento in altri episodi criminosi.

L’uomo, ora sotto indagine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, dove sarà avviato un processo per accertare la sua responsabilità penale e disporre le misure procedurali più appropriate.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle attività commerciali locali e sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di prevenzione per contrastare fenomeni di intimidazione e violenza.