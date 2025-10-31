Vaccinazioni antinfluenzale in Ogliastra: Protezione per la comunità

Campagna vaccinale antinfluenzale in Ogliastra: Proteggere la comunità, un vaccino alla voltaLa stagione autunnale in Ogliastra si apre con l’avvio della campagna vaccinale antinfluenzale, un intervento preventivo cruciale per la tutela della salute pubblica.

La somministrazione dei vaccini è già in corso, distribuita tra gli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, a sottolineare l’importanza di un approccio capillare e personalizzato.

Per ampliare l’accesso e garantire un servizio ottimale, sono attivi anche i centri vaccinali territoriali della Asl Ogliastra, situati a Lanusei, Tortolì e Jerzu, che offrono la possibilità di effettuare anche la dose di richiamo contro il COVID-19, formulata per contrastare le nuove varianti virali.

La vaccinazione antinfluenzale non è semplicemente una scelta individuale, ma un atto di responsabilità collettiva.

Come evidenzia Laura Lai, dirigente medico della Sezione di Igiene Pubblica della Asl Ogliastra, il vaccino offre una duplice protezione: diretta, mitigando il rischio di contrarre l’influenza e riducendo la gravità dei sintomi, e indiretta, generando un’immunità di gruppo che tutela anche i soggetti più vulnerabili.

La sua efficacia, tuttavia, dipende dalla sua natura stagionale; i virus influenzali mutano costantemente, rendendo indispensabile la vaccinazione annuale per garantire un’adeguata copertura.

Questa pratica assicura una risposta immunitaria mirata ai ceppi virali circolanti in quella specifica stagione, massimizzando l’efficacia protettiva.

La campagna vaccinale è indirizzata a specifiche categorie di persone, considerate a maggior rischio di complicanze influenzali o portatrici di condizioni preesistenti che potrebbero essere aggravate dalla malattia.

Oltre alle donne in gravidanza o nel periodo post-partum, particolarmente vulnerabili, la raccomandazione si estende a persone affette da patologie croniche, come quelle respiratorie, cardiovascolari, metaboliche, oncologiche e immunodepressioni.

Anche i bambini, dal sesto mese ai sei anni, rientrano tra i soggetti da proteggere, così come i bambini e gli adolescenti in trattamento con acido acetilsalicilico, a causa del rischio di sindrome di Reye.

La campagna include anche residenti in strutture per lungodegenti, operatori sanitari e sociosanitari (comprese le figure in tirocinio), forze dell’ordine, vigili del fuoco, allevatori, macellatori e veterinari, studenti in tirocinio, donatori di sangue e altre categorie individuate dalle autorità regionali o dai datori di lavoro.

Per agevolare l’accesso al servizio, i centri vaccinali territoriali operano secondo un calendario preciso.

A Tortolì, la somministrazione avviene il mercoledì presso la Casa della Salute (via Monsignor Carchero, 3), dalle 9 alle 13.

A Jerzu, il giovedì nel servizio di Igiene e Sanità pubblica (Vico V Trento, 1), dalle 9 alle 12.

Infine, a Lanusei, il venerdì nei locali del servizio di Igiene e Sanità pubblica (via A.

Melis), dalle 9 alle 13.

Si precisa che l’accesso ai centri vaccinali avviene su appuntamento, per garantire un flusso ordinato e un’assistenza personalizzata.

I numeri di contatto per informazioni e prenotazioni sono: 366 5641350 – 0782 600324 (Tortolì), 366 8246194 – 0782 708028 (Jerzu) e 339 8756909 – 0782 470455 (Lanusei).

La collaborazione e la consapevolezza di tutti sono fondamentali per affrontare la stagione influenzale con maggiore serenità e sicurezza.