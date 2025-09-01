Villa Maria cambia gestione: Sereni Orizzonti porta innovazione nell’assistenza agli anziani.

Villa Maria, residenza protetta per anziani situata a Quartu Sant’Elena, inaugura una nuova fase nel suo percorso assistenziale.

Dopo anni di gestione affidata all’Istituto delle Suore di Carità, la struttura passa sotto l’egida di Sereni Orizzonti, leader nazionale nel settore sociosanitario e nell’assistenza alla terza età, con un ampio portafoglio di strutture e un’esperienza consolidata nel rispondere ai complessi bisogni della popolazione anziana.

La residenza, che offre 46 posti letto, si configura come un ambiente accogliente e pensato per favorire il benessere psico-fisico degli ospiti.

Le camere, disponibili sia singole che doppie, sono integrate da spazi comuni stimolanti e funzionali, tra cui sale dedicate alla socializzazione e un ambiente dedicato alla spiritualità, unendo comfort e dimensione umana.

Un ampio giardino esterno, curato e accessibile, rappresenta un’oasi di tranquillità e un luogo ideale per attività all’aria aperta, mentre un parcheggio riservato facilita l’accesso dei visitatori, elemento cruciale per mantenere i legami affettivi degli ospiti.

L’approccio di Sereni Orizzonti si fonda su un modello di cura integrata e personalizzata, che va oltre l’assistenza di base.

A Villa Maria, gli ospiti beneficiano di un programma multidisciplinare che comprende attività ricreative mirate a stimolare le capacità cognitive e relazionali, terapie occupazionali volte a promuovere l’autonomia e la partecipazione attiva, e momenti di socializzazione strutturati per contrastare l’isolamento e favorire la creazione di nuove relazioni.

Un team di professionisti altamente qualificati è al servizio degli ospiti 24 ore su 24, garantendo un supporto costante e competente.

Infermieri professionali supervisionano l’assistenza sanitaria, mentre fisioterapisti offrono trattamenti individuali e di gruppo per il recupero motorio e il mantenimento della funzionalità fisica.

Operatori sociosanitari, un medico di base e assistenti sociali completano il team, offrendo supporto psicosociale e coordinando l’intervento multidisciplinare.

L’acquisizione di Villa Maria si inserisce nel più ampio piano di espansione di Sereni Orizzonti in Sardegna, che vanta già una solida presenza con altre sette residenze distribuite nelle province di Cagliari, Nuoro, Sassari e nel Sud Sardegna.

Questo impegno rafforza la capacità del gruppo di rispondere alla crescente domanda di servizi di assistenza alla terza età nell’isola, offrendo soluzioni innovative e modelli di cura all’avanguardia, sempre con l’obiettivo di garantire una vita dignitosa e appagante per gli anziani.

La transizione a Sereni Orizzonti rappresenta un’opportunità per Villa Maria di consolidare la sua reputazione di struttura d’eccellenza, in grado di offrire un supporto completo e personalizzato, nel rispetto dei valori di umanità, professionalità e innovazione che contraddistinguono il Gruppo.