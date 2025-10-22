Villacidro, bambina di 18 mesi salva: speranza all’Ospedale Brotzu

La comunità di Villacidro è appesa con profonda angoscia all’evolversi delle condizioni cliniche di una bambina di diciotto mesi, vittima di un grave incidente automobilistico verificatosi lungo la via Nazionale.

La piccola è attualmente assistita con la massima cura nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, un centro di riferimento per traumi pediatrici.

Sebbene la prognosi rimanga, per prassi e per garantire la serenità dei familiari, dichiarata “riservata”, le prime indiscrezioni provenienti dall’ospedale suggeriscono un quadro clinico in miglioramento, allontanando il pericolo immediato per la sua vita.

L’incidente, le cui dinamiche sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ha visto coinvolta un’autovettura su cui viaggiavano i genitori, oltre alla neonata.

La ricostruzione preliminare indica un’uscita improvvisa dal manto stradale, con conseguente ribaltamento del veicolo.

L’impatto, inevitabilmente traumatico, ha causato lesioni di diversa gravità a tutti e tre gli occupanti.

Oltre alla bambina, anche il padre e la madre sono stati trasportati d’urgenza al Brotzu, dove hanno ricevuto le necessarie cure.

Le loro condizioni, fortunatamente, sono apparse fin da subito meno preoccupanti rispetto a quelle della figlia, consentendo loro di essere considerati fuori pericolo.

L’evento ha scosso profondamente la tranquilla cittadina di Villacidro, dove la notizia si è diffusa rapidamente, generando un’ondata di solidarietà e di speranza per la guarigione della piccola.

Il microcosmo sociale si è compattato attorno alla famiglia, esprimendo vicinanza e offrendo sostegno emotivo e pratico.

La delicatezza della situazione clinica richiede la massima discrezione e il rispetto della privacy dei genitori, profondamente provati dall’accaduto.

Le indagini in corso mirano a chiarire le cause dell’incidente, escludendo ipotesi di negligenza e verificando la conformità del veicolo e l’aderenza alle norme del codice della strada.

La comunità attende con ansia aggiornamenti positivi e spera in un rapido e completo recupero della piccola, simbolo di innocenza e speranza.

L’episodio solleva, inoltre, interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, in particolare nelle aree ad alta densità di traffico e frequentate da famiglie con bambini piccoli, riaccendendo il dibattito sulla necessità di misure preventive e di sensibilizzazione.