Villacidro, Incidente Grave: Bambina Critica, Soccorso dell’Elisoccorso

Un drammatico incidente stradale ha scosso nel pomeriggio la comunità di Villacidro, innescando una corsa contro il tempo per soccorrere quattro persone coinvolte.

L’episodio, verificatosi in via Nazionale all’ingresso del paese, ha visto un veicolo, con a bordo quattro occupanti, perdere aderenza e ribaltarsi fuori dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

La dinamica precisa dell’evento è attualmente oggetto di investigazione, ma è certo che la situazione si è presentata immediatamente critica.

La presenza a bordo di una donna e della sua figlia, una bambina di soli diciotto mesi, ha reso l’intervento dei soccorsi particolarmente urgente.

L’allarme è stato lanciato da automobilisti di passaggio, i quali hanno immediatamente segnalato l’accaduto.

In pochi istanti, la scena si è animata della presenza di diverse squadre di soccorso: vigili del fuoco, carabinieri e personale medico avanzato del 118, supportati da un’ambulanza.

La gravità delle condizioni di alcuni dei feriti ha reso necessario un intervento specializzato.

Considerando le complesse lesioni riportate dalla madre e dalla piccola, i medici hanno richiesto l’immediato dispiegamento dell’elisoccorso.

Il trasporto d’urgenza verso l’ospedale Brotzu di Cagliari si è rivelato cruciale per garantire le cure più adeguate.

La bambina, in particolare, versa in condizioni critiche, a causa di un trauma cranico che impone una prognosi riservata e un monitoraggio costante.

La madre, sebbene anch’ella abbia riportato lesioni significative, è stata stabilizzata e ricoverata in osservazione.

Le altre due persone a bordo del veicolo hanno subito ferite meno gravi e sono state curate sul posto prima del trasferimento in struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha generato profondo sgomento tra i residenti e ha messo in luce la fragilità umana di fronte agli eventi inattesi.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato al tragico incidente, al fine di accertare le responsabilità e migliorare la sicurezza stradale nella zona.