Zico, l’olandese sardo che rivoluziona il turismo nell’Isola.

L’eredità affettiva e l’identità plurale si rivelano spesso la scintilla di un’impresa innovativa.

Ne è un esempio emblematico Zico Snel-Tedde, ventiduenne di origini olandesi e radici sarde profonde, che ha trasformato un legame emotivo e culturale in un progetto imprenditoriale volto a rivoluzionare il turismo nell’Isola.

La sua storia è un intreccio di migrazione, memoria e desiderio di autenticità, un percorso che affonda le sue radici nel Logudoro, terra natale del nonno, emigrato nei Paesi Bassi per lavorare nelle miniere e portare con sé un pezzo di Sardegna nel cuore.

Il nonno, custode di una cultura e di un’identità sarde invidiate, ha trasfuso al nipote l’amore per la sua terra, una passione che ha nutrito l’immaginario di Zico durante le frequenti visite all’Isola.

Queste esperienze infantili, al di là delle iconiche immagini della Costa Smeralda, hanno rivelato al giovane la ricchezza e la complessità del territorio sardo: i profumi intensi dell’alba vista dal traghetto, l’animazione dei mercati locali, la genuinità dei prodotti tipici, la vibrante energia delle feste paesane e la bellezza inesplorata delle spiagge nascoste.

Consapevole di una lacuna nel panorama delle prenotazioni turistiche, Zico ha concepito “TrustYourAccommodation”, un’applicazione innovativa che mira a offrire un’esperienza sarda più autentica e trasparente.

L’iniziativa nasce dalla frustrazione di osservare una realtà frammentata: un eccesso di strutture vacanziere sfruttate solo nei mesi estivi, generando un fenomeno di case vuote durante la bassa stagione, e una crescente difficoltà per i turisti, soprattutto esteri, nel distinguere tra alloggi di alta qualità e offerte scadenti.

La piattaforma non si limita a un semplice aggregatore di annunci; si distingue per un rigoroso sistema di certificazione, frutto di ispezioni accurate e standard qualitativi elevati, che abbracciano aspetti come la pulizia, la cura degli arredi, l’atmosfera accogliente e l’attenzione all’ambiente.

Questo sigillo di garanzia rappresenta un impegno concreto verso la trasparenza e la qualità, offrendo ai viaggiatori una bussola affidabile per orientarsi nel complesso ecosistema delle prenotazioni.

“TrustYourAccommodation” aspira a diventare un ponte tra i turisti olandesi, mercato in forte crescita, e le eccellenze del turismo sardo, valorizzando le strutture che investono nella cura del dettaglio e nell’offerta di un’esperienza memorabile.

Il progetto si pone come risposta a una domanda sempre più sentita: quella di un turismo responsabile e consapevole, capace di generare valore per la comunità locale e di preservare l’identità unica del territorio sardo.

L’iniziativa di Zico Snel-Tedde, dunque, è molto più di una startup: è un atto d’amore verso la sua terra d’origine, un tentativo di restituire al mondo la vera essenza della Sardegna.