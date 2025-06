Archeo Beer Fest: Birra, Storia e Cultura a Cabras

Archeo Beer Fest: Un Viaggio Sensoriale tra Storia, Territorio e Cultura della BirraDal 13 al 15 giugno, il suggestivo villaggio di San Salvatore di Sinis, a Cabras, si trasforma in un crocevia di culture e sapori, ospitando la prima edizione dell’Archeo Beer Fest. L’evento, promosso dalla Fondazione Mont’e Prama, non è semplicemente una festa dedicata alla birra, ma un’immersione profonda nelle radici storiche e culturali di una bevanda che accompagna l’umanità da millenni, intrecciandosi indissolubilmente con l’evoluzione delle società e dei territori.L’Archeo Beer Fest si prefigge di celebrare la birra come espressione identitaria, un prodotto che incarna la sapienza artigianale, l’innovazione scientifica e il legame profondo con il territorio. L’iniziativa apre ufficialmente il calendario estivo degli eventi culturali sardi, proiettando una luce inedita su un aspetto spesso sottovalutato del patrimonio immateriale.La tre giorni si articola in un ricco programma di eventi gratuiti, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, dagli appassionati di birra agli studiosi, dagli artigiani agli artisti.Il viaggio nel tempo inizia venerdì 13 giugno con un’introduzione alla storia della birra, un racconto che si snoda dall’Età del Rame, quando la fermentazione accidentale di cereali acquosi generò le prime bevande alcoliche, fino alle ricerche scientifiche contemporanee che ne svelano i meccanismi biochimici e le infinite potenzialità. Interventi di Luca Pretti di Porto Conte Ricerche e dell’archeologo Gianfranco Zidda offriranno prospettive uniche, mentre Fabio Scintu guiderà una degustazione sensoriale, introducendo i partecipanti alle sfumature di aromi e sapori che caratterizzano le diverse tipologie di birra.Sabato 14 giugno è dedicato al valore culturale della birra, con una tavola rotonda che coinvolgerà Coldiretti Sardegna, Porto Conte Ricerche, l’Associazione Homebrewers Sardi e il MIC (Ministero della Cultura). Questo confronto multidisciplinare esplorerà il ruolo della birra nelle economie locali, nelle tradizioni contadine, nell’innovazione artigianale e nella promozione del territorio. La serata culminerà con il talk “Once Upon A Place”, condotto da Maurizio Orgiana e Valeria Usai, un’occasione per narrare storie legate al territorio e alla birra, seguito da un concerto live con Mambo Django, Matteo Leone (full band) e un coinvolgente dj set Cinematica.Domenica 15 giugno si focalizza sulle nuove prospettive sulla birra nell’antichità, con l’intervento di Maria Emanuela Alberti dell’Università di Firenze e del direttore del Mega Generoso Urcioli, che riporteranno alla luce scoperte archeologiche e ricostruzioni storiche inedite. A seguire, un incontro con la food blogger Jessica Cani affronterà il tema del rapporto tra cibo e birra, con suggerimenti per abbinamenti e ricette innovative. La serata si concluderà con l’energia dei concerti di Wrongonyou, Lovesick e un altro coinvolgente dj set Cinematica.A completare l’esperienza, sarà visitabile l’imponente installazione “Museum of the Moon” dell’artista britannico Luke Jerram, un’opera d’arte itinerante che riproduce la superficie lunare in scala ridotta, creando un suggestivo contrasto tra l’antichità della birra e l’immensità del cosmo. L’Archeo Beer Fest si configura quindi come un evento unico nel suo genere, un ponte tra passato e presente, tra scienza e arte, tra tradizione e innovazione, un’occasione irripetibile per celebrare la birra e il territorio sardo.