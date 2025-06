Ateneika: Sport, Musica e Comunità, un Successo da 120.000 Presenze

AteneiKa: Un Crogiolo di Sport, Musica e Comunità UniversitariaL’undicesima edizione di AteneiKa – Sport, Music e You – si è conclusa alla Cittadella Sportiva Sa Duchessa, CUS Cagliari, lasciando un’impronta indelebile nel tessuto culturale e sportivo dell’Università di Cagliari e non solo. Un evento di straordinaria portata, che ha catalizzato l’attenzione di un pubblico vasto e appassionato, registrando un’affluenza complessiva di circa 120.000 presenze nell’arco di undici giorni, dal 29 maggio all’8 giugno.AteneiKa non è stata semplicemente una serie di concerti e competizioni sportive; è stata una vibrante espressione di vitalità universitaria, un vero e proprio crogiolo di talenti emergenti e una piattaforma di incontro tra studenti, artisti e volontari. Il cuore pulsante dell’evento è stato costituito da 2113 studenti universitari attivamente coinvolti nei giochi universitari, a testimonianza di un forte legame tra l’istituzione e la sua comunità. Il successo logistico ed emotivo è stato reso possibile grazie all’instancabile lavoro di oltre 50 artisti e 250 volontari, i veri architetti di questa esperienza collettiva.Il panorama musicale dell’edizione 2024 si è configurato come un caleidoscopio di generi e sonorità, abbracciando una vasta gamma di espressioni artistiche. Dalla carica alternativa del rock degli Fast Animals and Slow Kids alle atmosfere elettroniche immersive di Whitemary, Populous e Dusty Kid, il palco di AteneiKa ha ospitato una linea-up eclettica capace di soddisfare i gusti più disparati. L’attesissimo Sziget Contest ha incoronato Mazulco e Il Pink, che si sono distinti tra talentuosi concorrenti come Leschio e Zuia. La scena musicale è stata arricchita dalle performance energiche di Aurevoir Sòfia, Chroma Sound System, Radiolina 50 Special, No Ball Games, Ele A, Mace, Lamante, Sikitikis, Palmaria, I Patagarri, Tära, Giulia Mei, Joan Thiele, 8blevrai, Beba, Low-Red e Lacrima Party, ognuno portando con sé un universo sonoro unico e distintivo. La cornice delle serate è stata inaugurata dalle esibizioni dinamiche del Coca-Cola Corner, con Madd Mayra, Hepta Crew, Teedo e Jodie che hanno infiammato il pubblico con la loro energia contagiosa.Parallelamente all’offerta musicale, le competizioni sportive hanno rappresentato un momento di confronto virtuoso e di esaltazione del valore del merito sportivo. La Facoltà di Ingegneria e Architettura si è distinta, raggiungendo la vetta del medagliere con un impressionante bottino di 9 ori, 9 argenti e 8 medaglie di bronzo. La Facoltà di Medicina e Chirurgia si è attestata al secondo posto, mentre la Facoltà di Studi Umanistici ha conquistato un meritato terzo posto. Gli studenti si sono sfidati in dodici discipline, che hanno spaziato dal tradizionale badminton e volley al frenetico calcio balilla, passando per l’E-sport, i classici scacchi e la scherma, testimoniando la varietà di interessi e talenti presenti all’interno dell’università.La cerimonia di chiusura ha sancito la conclusione di un’edizione memorabile, con la partecipazione del Rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, della Vicepresidente del Cus Cagliari, Manuela Caddeo, del Segretario Generale del Cua Cagliari, Ivan Scioni, del Prorettore Vicario con delega allo sport Gianni Fenu, della Prorettrice alla Comunicazione e all’Immagine Elisabetta Gola e del Prorettore al Territorio e all’Innovazione, Fabrizio Pilo, testimoniando l’importanza strategica di AteneiKa per l’istituzione e per il territorio. AteneiKa si conferma un’esperienza formativa e aggregante, un laboratorio di crescita personale e collettiva, un orgoglioso simbolo dell’identità universitaria.