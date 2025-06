Babel Film Festival: Celebrazione di lingue e cinema minoritari

La nona edizione del Babel Film Festival, un crocevia cinematografico dedicato alla ricchezza espressiva delle lingue minoritarie, ha celebrato la sua prima edizione estiva a Cagliati, superando le 1500 presenze e consolidando il suo ruolo di piattaforma culturale di riferimento. Il festival, nato con l’obiettivo di dare voce a comunità linguistiche spesso marginalizzate, ha premiato opere provenienti da 18 paesi, rappresentanti una straordinaria varietà di 38 lingue, testimonianza di un panorama cinematografico globale vibrante e multiforme.I Maestrale, i riconoscimenti principali del festival, hanno sancito l’eccellenza di “When the Walnut leaves turn yellow,” di Mehmet Ali Konar, un’opera toccante che esplora l’identità e la resilienza attraverso le lenti del dialetto curdo-zazaki; di “Dartas – Carpenter,” di Xelil Sehragerd, un documentario potente che offre uno sguardo intimo sulla vita e il lavoro di un artigiano curdo; e di “Azheh,” di Hadi Rezayati Charan, un cortometraggio che cattura la bellezza e la complessità della lingua talysh, una lingua parlata in Iran e in Azerbaijan.Oltre ai Maestrale, un nutrito gruppo di menzioni speciali ha riconosciuto opere meritevoli: “Nessun posto al mondo” di Vanina Lappa, per la sua profonda riflessione umana; “Gathering firewood” di Liivo Niglas, un documentario commovente sulla connessione con la natura; e “Ultraveloci” di Paolo Bonfadini e Davide Morando, un cortometraggio dinamico e originale.La giuria, presieduta dal regista cagliaritano Enrico Pau e composta da esperti di linguistica, cinema e documentaristica, ha avuto il compito arduo di selezionare i vincitori tra una selezione di 61 film, lungometraggi, documentari e cortometraggi, ognuno un frammento di storie e culture altrimenti inascoltate. Il montepremi complessivo di 16.500 euro, distribuito tra i vari riconoscimenti, testimonia l’impegno del festival a sostenere la produzione cinematografica in lingue minoritarie.L’edizione estiva, a differenza delle precedenti invernali, ha introdotto una nuova dimensione di visibilità, attirando un pubblico ancora più ampio e desideroso di scoprire la ricchezza culturale celata dietro le lingue meno diffuse. Come sottolineato dagli organizzatori, Antonello Zanda e Paolo Carboni, il Babel Film Festival non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio “ossigeno” per il cinema, un’occasione per valorizzare opere autentiche, fresche e impegnate, capaci di veicolare messaggi universali attraverso la lente delle esperienze locali.Il festival ha inoltre premiare numerose opere attraverso giurie collaterali, creando un ecosistema di partecipazione e confronto. Tra questi, spicca il premio “Unica – Città di Cagliari,” assegnato dagli studenti universitari al film “Abele,” del sassarese Fabian Volti, un’opera commovente che intreccia la lingua sarda e il dialetto beduino palestinese, creando un ponte immaginario tra due realtà geografiche profondamente segnate dalla guerra e dall’occupazione. Il premio “Diritto di Parola,” scelto da studenti delle scuole secondarie, ha premiato “La punizione del prete” di Francesco Tomba e Chiara Tesser, mentre il premio “One Wor(l)d”, scelto da migranti residenti nella città metropolitana di Cagliari, ha onorato “Fraria”, opera in sardo di Alberto Diana, sottolineando l’importanza di dare voce anche a chi vive ai margini della società. Il Babel Film Festival si conferma così un laboratorio di idee, un luogo di incontro e di scambio culturale, capace di illuminare la diversità linguistica e la sua inestimabile valore nel panorama cinematografico contemporaneo.