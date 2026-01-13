Canto a Tenore: la Sardegna lo protegge con una app innovativa

Custodi di un’eco millenaria: la Provincia di Nuoro celebra il Canto a Tenore con una piattaforma digitale innovativaNel ventennale del prestigioso riconoscimento UNESCO (2005-2025), la Provincia di Nuoro, in sinergia con l’Assessorato Regionale della Cultura, lancia un’iniziativa pionieristica: un’applicazione mobile concepita per elevare la fruizione e la comprensione del Canto a Tenore, un’espressione vocale unica, profondamente radicata nell’identità sarda.

Il progetto, finanziato dalla legge regionale n. 24/2025, si configura come un modello avanzato di valorizzazione del patrimonio immateriale, un ponte tra l’eredità ancestrale e le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali.

L’applicazione non si limita a essere un semplice archivio digitale; si propone come un ecosistema interattivo, un vero e proprio viaggio nella storia, nella tecnica e nel significato del Canto a Tenore.

L’utente è guidato attraverso una mappa georeferenziata, che visualizza la distribuzione geografica dei cori a tenore, rivelando il legame intrinseco tra questa tradizione e il territorio che la nutre.

Profili dettagliati di ciascun coro, arricchiti da immagini evocative e narrazioni storiche, offrono uno sguardo approfondito sulla loro identità, il loro repertorio e le peculiarità che li distinguono.

Un elemento centrale è la sezione audio, che offre una selezione curata di brani rappresentativi, accompagnati da un’innovativa funzione didattica: la possibilità di isolare e ascoltare le singole voci, svelando la complessa architettura sonora del canto corale.

Ogni voce, il tenore, il controtenore, il basso, si rivela in tutta la sua individualità, contribuendo a un quadro sonoro d’insieme di rara bellezza e potenza espressiva.

L’esperienza è arricchita da un percorso audioguidato, progettato per essere un compagno fedele nell’esplorazione di questa pratica vocale secolare.

Questo percorso non è solo un’introduzione alla tecnica esecutiva, ma un vero e proprio invito a comprendere il contesto culturale, sociale e spirituale in cui il Canto a Tenore si è sviluppato.

Si tratta di una narrazione che intreccia storia, leggende e rituali, offrendo una chiave di lettura profonda e significativa.

La presentazione ufficiale dell’applicazione avrà luogo a Nuoro, durante una conferenza stampa in programma per il 20 gennaio.

Successivamente, il progetto sarà esposto a Milano, nell’ambito della Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, ponendo in luce uno dei tesori sonori più preziosi della Sardegna a un pubblico nazionale e internazionale, promuovendo al contempo un turismo consapevole e rispettoso delle tradizioni locali.

L’iniziativa non è solo una celebrazione di un patrimonio culturale immateriale, ma un investimento nel futuro, un impegno a tramandare un’eredità unica alle generazioni a venire.