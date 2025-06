Carbonia Film Festival: Anteprima Estiva e Nuovo Logo a Tema Minerario

In vista dell’attesissima edizione autunnale, prevista dal 5 al 9 novembre, il Carbonia Film Festival offre al pubblico un’apprezzata anteprima estiva nell’ambito della rassegna “Cinema Sotto le Stelle”. L’evento, in programma martedì 5 agosto presso l’Arena Mirastelle del Cine-Teatro Centrale, sarà incentrato sulla proiezione di “Iddu – L’ultimo padrino”, un’opera che promette di suscitare profonde riflessioni.L’incontro con il pubblico sarà arricchito dalla presenza dei registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, già celebri per “Sicilian Ghost Story”, e dell’affascinante attrice Barbora Bobulova, interprete chiave del film. Questa occasione unica permetterà al pubblico di immergersi nei meandri della creazione cinematografica, ascoltando direttamente dagli autori e dall’attrice i retroscena di un film che affronta con audacia e complessità la figura di Matteo Messina Denaro, ultimo capofamiglia mafioso, navigando abilmente tra i codici del genere e l’imperativo di una narrazione civile.Il festival si rinnova anche nell’immagine coordinata, grazie al talento di Camilla Falsini, autrice delle grafiche delle passate edizioni, che presenta il nuovo logo del Carbonia Film Festival. Il restyling visivo non si limita a un mero aggiornamento estetico, ma si propone di rafforzare l’identità del festival, proiettandola verso il futuro. Il nuovo logo, immediatamente riconoscibile, introduce un elemento iconico e profondamente simbolico: una lampada da miniera.Quest’ultima, fonte di luce vibrante, emerge da una galleria buia, la cui forma ad arco a tutto sesto evoca l’architettura urbana di Carbonia. La metafora è potente e pregnante: la cultura, intesa come sapere, arte, visione, si manifesta come luce che dissipa l’oscurità dell’ignoranza, dei pregiudizi, delle paure. Il cinema, in particolare, viene celebrato come un’esperienza collettiva, un momento di condivisione che illumina storie dimenticate, mondi inesplorati, prospettive inedite. La lampada, al centro del campo visivo, sembra irradiare una luce propria, quasi fosse essa stessa illuminata da una forza superiore, evocando la magia e il fascino del palcoscenico. Il logo, dunque, rappresenta un equilibrio delicato tra memoria e visione, tra radici profonde e aspirazioni future. E’ un’immagine che incarna l’essenza stessa del cinema: l’arte di raccontare il reale attraverso la lente dell’immaginazione, di trasformare la realtà in sogno e il sogno in riflessione. Un segnale chiaro dell’impegno del Carbonia Film Festival verso un percorso di crescita culturale e artistica, illuminato dalla passione per il cinema e dalla volontà di costruire un futuro ricco di storie e di emozioni.