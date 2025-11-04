Carbonia: l’arte di Falsini illumina il Film Festival e la città.

Carbonia si configura sempre più come un crocevia culturale, un ecosistema dinamico dedicato alla settima arte, grazie anche all’impegno della Cac Carbonia e al suo festival del cinema.

Un’identità visiva nuova, vibrante e duratura si materializza ora grazie all’opera dell’artista Camilla Falsini, che trasforma un angolo di Carbonia in un palcoscenico a cielo aperto.

La scelta si posa sull’ingresso inferrato della scuola elementare Deledda, un luogo di passaggio e di vita quotidiana, un simbolo tangibile del futuro che si costruisce.

L’intervento di Falsini non è mera decorazione; è un atto di riappropriazione dello spazio urbano, un tentativo di elevare la bellezza in un contesto che, pur ricco di storia e identità, necessita di un tocco di rinnovamento.

L’artista, nota per la sua capacità di fondere estetica raffinata e narrazione coinvolgente, ha scelto di infondere nuova linfa a questo luogo, sottrarre il grigiore dell’abbandono e restituire una superficie che possa riflettere la vivacità del festival e dell’intera comunità.

L’opera, che sarà inaugurata il 5 novembre, segna l’inizio del Carbonia Film Festival 2025, un appuntamento che consolida il ruolo della città come piattaforma per giovani talenti e professionisti dell’audiovisivo.

La scelta cromatica, audace e controllata – un interplay di blu, rosso, giallo e verde – non è casuale; evoca energia, passione, ottimismo, crescita, elementi intrinseci all’esperienza cinematografica e al percorso di sviluppo personale e professionale che il festival promuove.

L’intervento artistico di Falsini si inserisce in un percorso ventennale di attività che spaziano dall’editoria alla street art, collaborazioni prestigiose con brand internazionali e contributi significativi al mondo dell’illustrazione per testate di rilievo.

Ogni suo lavoro è un dialogo tra tecnica e emozione, un racconto visivo che intreccia architetture, volti, storie di comunità, percorsi di migrazione e, soprattutto, la potenza del cinema.

La sua opera a Carbonia, più che un murale, è una dichiarazione d’intenti: un omaggio alla città e al suo spirito, una riflessione sui temi che animano il festival – l’architettura razionalista dell’eredità mineraria, le storie di migrazione e di incontro, il cinema come strumento di visione collettiva e di rigenerazione territoriale.

È un’esplorazione del legame profondo che si è creato tra l’artista e questo luogo, un rapporto di scoperta e di rispetto che si è nutrito anno dopo anno, svelando un fascino discreto e una forza comunicativa sorprendente.

La città, con la sua storia complessa e la sua resilienza, ha offerto a Falsini un terreno fertile per creare un’opera che sia al tempo stesso estetica e significativa, un segno tangibile di un futuro condiviso.