Cinema in lingue minoritarie: sfide e futuro al Babel Film Festival

Il futuro del cinema in lingue minoritarie si configura come una sfida complessa, un crocevia di innovazione tecnologica, sostenibilità culturale e modelli di distribuzione inediti. Il Babel Film Festival, giunto alla sua edizione, e l’annessa conferenza “Come promuovere il cinema nelle lingue minoritarie”, offrono un’occasione cruciale per sondare queste dinamiche, come testimonia l’ampia partecipazione di opere provenienti da tutto il mondo.L’avvento dell’era digitale ha sconvolto il panorama cinematografico, ridefinendo non solo i processi di produzione, ma soprattutto le modalità di fruizione e distribuzione. La proliferazione di piattaforme di streaming, inizialmente concepite come alternative ai canali tradizionali, ha innescato una profonda trasformazione, amplificando la possibilità di raggiungere nicchie di pubblico precedentemente inaccessibili. Tuttavia, questa opportunità si rivela particolarmente significativa per le opere cinematografiche che valorizzano le lingue minoritarie, spesso ostacolate da una limitata diffusione e da una fragilità intrinseca.La conferenza, organizzata in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, intende analizzare le strategie più efficaci per affrontare queste sfide, offrendo una piattaforma di confronto tra operatori del settore. La partecipazione di Allindì (Corsica), My Culture+ (Sardegna) e la Fondazione Sardegna Film Commission, attraverso Gérôme Bouda, Maria Francesca Valentini, Emanuele Galloni e Carolina Melis, promette di illuminare le peculiarità dei diversi approcci alla distribuzione. Allindì, con la sua esperienza nella creazione di una piattaforma dedicata alla cultura corsa, My Culture+, che si focalizza sulla valorizzazione del patrimonio sardo, e la Fondazione Sardegna Film Commission, con il suo ruolo di supporto alla produzione cinematografica regionale, offrono prospettive complementari e preziose.La discussione non si limita alla mera analisi dei modelli di business, ma si estende alla riflessione sul ruolo del cinema come veicolo di identità culturale e strumento di rivitalizzazione linguistica. La competizione con altre forme di intrattenimento – serie televisive, videogiochi, contenuti generati dagli utenti – richiede un approccio innovativo e una capacità di adattamento continua. La selezione di tre film rappresentativi dei canali di distribuzione coinvolti – *L’impetrata*, *S’Ozzastru*, e *Amona Putz!* – offre un’opportunità concreta di valutare l’impatto di queste strategie sul pubblico e sulla critica.Il Babel Film Festival, diretto da Antonello Zanda e Paolo Carboni, non si limita a presentare opere cinematografiche, ma promuove un vero e proprio ecosistema culturale, incoraggiando il dialogo tra produttori, distributori, pubblico e istituzioni. La cerimonia di premiazione, con un montepremi di 16.500 euro, sottolinea l’importanza del riconoscimento e del sostegno alle opere vincitrici, contribuendo a incentivare la produzione cinematografica in lingue minoritarie. La programmazione del festival, con titoli come *Abele*, *Azheh*, e *When the Walnut Leaves Turn Yellow*, testimonia l’impegno verso la diversità linguistica e culturale, offrendo una vetrina per voci e storie provenienti da angoli remoti del mondo.