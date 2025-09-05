Divinum: Cena, Mito e Spettacolo nell’Olimpo Cagliaritano

Divinum Dinner Show: Un’Olimpiade di Sapori e SensazioniSabato 13 settembre, il Cielo Rooftop Experience di Palazzo Tirso, a Cagliari, si trasforma in un’oasi mitologica.

Non una cena, ma un’immersione totale nell’antica Grecia, un simposio divino che celebra la potenza dell’arte e il piacere dei sensi.

Il Divinum Dinner Show, diretto artisticamente e interpretato dalla talentuosa pianista, cantante e performer cagliaritana Veronica Perseo – vincitrice del prestigioso talent show Tali e Quali – promette un’esperienza multisensoriale che trascende il semplice intrattenimento gastronomico.

Immaginate un banchetto regale offerto agli dei dell’Olimpo, un’esplosione di colori, profumi e suoni che si fondono in un’armonia perfetta.

La location, l’elegante Rooftop di Palazzo Tirso, offre una cornice mozzafiato: la darsena scintillante, il porto che pulsa di vita, e il sole che si tuffa nell’orizzonte in un tripudio di sfumature dorate.

Un panorama sublime che amplifica la magia dell’evento.

Alle 19:30, le luci si accendono su un universo parallelo, un viaggio nel tempo e nel mito orchestrato con maestria.

La cena di gala, servita in un sontuoso buffet, non è solo un’offerta culinaria di pregio, ma un elemento integrato in un racconto più ampio, una narrazione che si dispiega attraverso musica, coreografie evocative, proiezioni luminose dinamiche e abiti dai richiami classici, arricchiti da dettagli contemporanei.

Un dialogo tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.

Veronica Perseo, con la sua voce potente e la sua presenza scenica carismatica, guiderà il pubblico attraverso un repertorio eclettico che spazia dal pop più attuale alle immortali colonne sonore del cinema, omaggiando icone come Lady Gaga con la stessa energia e virtuosismo che l’hanno consacrata al successo.

La performance si articola in tre momenti itineranti, brevi spettacoli che si muovono fluidamente tra gli ospiti, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

Questi momenti non sono semplici esibizioni, ma frammenti di un racconto più ampio, tasselli che compongono un mosaico di emozioni e suggestioni.

Daniele Bassetti, direttore di Palazzo Tirso, sottolinea come l’hotel non si limiti a offrire un’esperienza di lusso, ma aspiri a diventare un centro culturale vibrante, un palcoscenico per artisti e un punto di incontro per la città.

Il Divinum Dinner Show incarna perfettamente questa visione, unendo l’eccellenza gastronomica all’arte performativa, la bellezza del contemporaneo all’aura solenne del mito greco.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi in un’atmosfera di raffinatezza, lasciandosi trasportare dalla magia di un’epoca lontana, reinterpretata con audacia e creatività.

Un’esperienza indimenticabile per tutti i sensi.