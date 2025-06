Festival delle Bellezze 2025: Un Viaggio nell’Anima Sonora Sarda

Il Festival delle Bellezze, un vibrante crogiolo di espressioni artistiche sarde, si appresta a illuminare il 2025 con la sua ottava edizione, un traguardo significativo per l’associazione Insieme Vocale Nova Euphonia e per la visione del maestro Vincenzo Cossu. Nata nel 2018, la rassegna si configura non solo come un evento musicale, ma come un vero e proprio progetto di valorizzazione dell’identità culturale e del patrimonio immateriale della Sardegna.L’edizione 2025 si svilupperà attraverso una geografia diffusa nel nord dell’isola, abbracciando luoghi suggestivi e risaltando la bellezza paesaggistica che fa da sfondo alle performance. La programmazione si articola attorno a un nucleo di cori di eccellenza, custodi di tradizioni secolari: spiccano il coro femminile Eufonia di Gavoi, interprete di melodie ancestrali, e il coro maschile Canarjos di Nuoro, emblema di un’arte corale profonda e radicata nel territorio.Il Festival, tuttavia, si apre a contaminazioni e sperimentazioni, accogliendo artisti di spicco provenienti da diversi ambiti musicali. Oltre agli ospiti solisti di fama nazionale, come Moses Concas, Alberto Napo Napolitano e Beppe Dettori (la cui partecipazione è ancora in fase di definizione), il cartellone eventi include il virtuosismo pianistico e compositivo di Antonio Manca e l’energia travolgente della band dei Creuza de mä, portatori di una tradizione musicale popolare in costante evoluzione.L’apertura del Festival, il 21 giugno, coinciderà con la Giornata Mondiale della Musica, con un concerto all’aeroporto di Alghero destinato a creare un’atmosfera di festa e condivisione. La programmazione proseguirà poi con un ricco calendario di eventi che spazierà dai concerti dedicati alla musica tradizionale sarda, a tributi appassionati ai Queen, fino a performance di artisti locali emergenti e appuntamenti a tema natalizio, creando un filo conduttore che lega l’estate alle festività invernali.L’edizione 2025 si distingue per l’inclusione di “anteprime” esclusive, come la serata con la cantante Maria Giovanna Cherchi, e per le collaborazioni strategiche con istituzioni pubbliche e private. Queste partnership non solo ampliano la portata del Festival, ma contribuiscono anche a promuovere il territorio sardo attraverso un approccio integrato che coniuga musica, arte, turismo e sviluppo sostenibile.Il Festival delle Bellezze si propone come un motore di crescita culturale ed economica per la Sardegna, rafforzando le connessioni tra comunità locali, sostenendo le imprese artigianali, coinvolgendo attivamente le scuole e stimolando il turismo di qualità. La conduzione affidata alla giornalista Manuela Muzzu garantirà un racconto coinvolgente e appassionante della rassegna, mentre l’inserimento nel network “SaludeeTrigu” della Camera di Commercio di Sassari ne consolida il ruolo di evento di riferimento per l’isola, capace di attrarre un pubblico vasto ed eterogeneo e di proiettare l’immagine della Sardegna nel panorama nazionale e internazionale.