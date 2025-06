Figari Film Fest: Corti da Tutto il Mondo a Golfo Aranci

Dal 13 al 18 giugno, Golfo Aranci si trasforma in un palcoscenico cinematografico a cielo aperto, accogliendo l’attesa quindicesima edizione del Figari International Short Film Fest. Un evento che va ben oltre la semplice esposizione di opere audiovisive, configurandosi come un vero e proprio crocevia culturale, un laboratorio di idee e un catalizzatore di relazioni creative nel panorama cinematografico italiano ed europeo.La costa nord-orientale della Sardegna, con le sue spiagge iconiche come Cala Moresca e Cala Sassari, e la suggestiva linea del lungomare, si animerà attraverso proiezioni gratuite, masterclass e incontri con autori di spicco. La selezione, frutto di un accurato processo di valutazione che ha esaminato oltre 1500 candidature provenienti da oltre venti nazioni, presenta una trentina di cortometraggi, un mosaico di voci e prospettive che spaziano tra la narrazione di finzione e l’innovativa animazione.Il Figari Fest, nato con l’ambizione di offrire un punto di riferimento per il cinema breve in un contesto nazionale a tratti complesso, si è affermato come un appuntamento imprescindibile per professionisti del settore, aspiranti autori e appassionati di cinema. Come sottolinea il direttore e fondatore, Matteo Pianezzi, il festival mira a seminare visioni e a coltivare opportunità, creando un ecosistema fertile per la crescita del cinema indipendente.L’organizzazione, guidata da Mauro Addis, pone l’accento sulla creazione di ponti tra la Sardegna e l’Europa, offrendo opportunità concrete di sviluppo per l’industria audiovisiva locale e favorendo la circolazione di talenti e progetti. L’edizione 2024 presenta un cartellone ricco di titoli di rilievo, tra cui “Marcello” di Maurizio Lombardi, interprete noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in produzioni di prestigio come “The New Pope” e “Il Principe” di Luchetti, che presenterà personalmente il suo lavoro a Golfo Aranci. Altrettanto atteso è l’incontro con Matteo Tortone, regista di “Domenica sera”, acclamato vincitore del David di Donatello 2025, che dialogherà con il pubblico.La programmazione internazionale si distingue per la qualità e il prestigio delle opere presentate. Tra i titoli di spicco figurano “Cura Sana”, pluripremiato alla Berlinale con l’Orso di Cristallo, “The Man Who Could Not Remain Silent” del regista croato Nebojša Slijepčević, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024, e “Changing Room”, con la partecipazione dell’attrice francese Billie Blein. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla produzione cinematografica regionale, con la presentazione in anteprima mondiale di opere come “Una faccia da cinema” di Alberto Salvucci e “Balentía” di Niccolò Lorini, progetti che raccontano storie e paesaggi sardi, offrendo uno sguardo autentico sull’identità e la cultura dell’isola. Il Figari International Short Film Fest si conferma dunque un evento di primaria importanza, un motore di creatività e un veicolo di dialogo culturale tra Sardegna ed Europa.