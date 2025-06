Filming Italy Sardegna: Cinema, Talenti e Spettacolo nell’Isola

L’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, un crocevia di talento e visione cinematografica, si appresta a illuminare la Sardegna dal 19 al 22 giugno, tra Cagliari e il suggestivo Forte Village di Santa Margherita di Pula. L’evento, ideato e diretto con passione da Tiziana Rocca, si configura come un vero e proprio ponte culturale tra Italia e mondo, ospitando un parterre eccezionale di personalità di spicco del cinema internazionale e nazionale.La madrina Martina Stella affianca un gotha di professionisti, a partire da Micaela Ramazzotti, presidente autorevole della giuria documentaristica, per proseguire con Heather Graham, Alec Baldwin, Rocío Muñoz Morales, Scott Eastwood, Simon Baker, Peter Chelson, e l’elenco si arricchisce di nomi illustri come Riccardi Milani, Aurora Giovinazzo, Raoul Bova, Giacomo Giorgio, Anna Oxa, Chiara Iezzi, Fausto Leali, Franco Nero, Gabriele Mainetti, Sergio Castellitto, Lola Ponce, Maria Grazia Cucinotta e Silvio Soldini. Un mosaico di talenti che testimonia l’importanza e il richiamo del festival.Quest’anno, il festival si conferma un laboratorio di idee e formazione, con un focus particolare sulle nuove generazioni. Tiziana Rocca ha sottolineato l’impegno a favorire il dialogo tra i professionisti e i giovani studenti dell’Academy Cinema, che parteciperanno in collegamento, creando un’occasione unica di apprendimento e ispirazione. La programmazione, ricca di oltre cinquanta titoli, spazia tra film, documentari e serie televisive, con numerose anteprime assolute che promettono di catturare l’attenzione del pubblico.Un elemento distintivo del Filming Italy Sardegna Festival è l’attenzione riservata al ruolo delle donne nel cinema, rafforzata dalla rinnovata collaborazione con Women in Film, Television e Media Italia, che presenterà tre opere prime di registe emergenti, contribuendo a dare voce e visibilità a talenti femminili nel settore.In segno di omaggio a Alain Delon, il festival proietterà “La prima notte di quiete” (1972) di Valerio Zurlini, un classico del cinema italiano. Un’ulteriore iniziativa prevede una sezione speciale di proiezioni dedicate agli studenti, che si protrarrà fino al 28 giugno presso il Notorious Cinemas Cagliari.Il sipario del festival si alzerà con “Poveri Noi”, diretto da Fabrizio Maria Cortese e interpretato da Paolo Ruffini, Ricky Memphis, Ilaria Spada e Maria Grazia Cucinotta, distribuito da Adler Entertainment. La serata del 18 giugno, in anteprima al Notorious Cinemas Cagliari, sarà dedicata alla proiezione di “Elio”, l’animazione Disney diretta da Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina.La programmazione si arricchisce con due restauri significativi a cura della Cineteca di Bologna: “Fantozzi” (1975) di Luciano Salce, celebrando il 50° anniversario, e il restauro 4K di “Caro Diario” (1994) di Nanni Moretti, che valse al regista il premio per la migliore regia a Cannes. Non mancherà inoltre la quarta stagione de “L’amica geniale”, una delle serie televisive più apprezzate del momento.Il Filming Italy Sardegna Festival è realizzato con la collaborazione di Apa – Associazione Produttori Audiovisivi, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la preziosa collaborazione del Forte Village, confermando il suo ruolo di evento culturale di primaria importanza per l’isola e per il panorama cinematografico internazionale.