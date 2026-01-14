Global Game Jam a Quartu: Creatività Digitale e Innovazione

Global Game Jam a Quartu: Un Crogiolo di Creatività Digitale e InnovazioneL’edizione decima di Global Game Jam si appresta a illuminare Quartu, un’occasione imperdibile per la comunità di appassionati di videogiochi e non solo.

Dalle 17:00 del 30 gennaio fino alla stessa ora del 1° febbraio, lo Spazio Michelangelo Pira si trasformerà in un laboratorio intensivo, un crogiolo di idee e competenze per un’esperienza formativa e ludica senza precedenti.

Global Game Jam non è semplicemente una competizione, ma un vero e proprio rito collettivo, un momento di condivisione e di esplorazione dei confini del game design. L’annuale tema, svelato solo all’inizio della sfida, fungerà da scintilla creativa per team multidisciplinari, invitati a tradurre un concetto astratto in un prototipo di gioco funzionante in soli 48 ore.

Promossa con passione dall’associazione Fabbricastorie e sostenuta dal Comune, l’iniziativa si pone come catalizzatore per talenti diversificati.

Il game development, infatti, richiede un ecosistema di competenze complesse: programmatori abili nel tradurre algoritmi in interazioni dinamiche, artisti capaci di plasmare mondi visivi coinvolgenti, musicisti che compongono paesaggi sonori immersivi, e game designer che orchestrano l’esperienza utente, bilanciando sfida, narrazione e divertimento.

La Jam invita a superare le barriere disciplinari, incoraggiando la collaborazione e la nascita di sinergie inaspettate.

L’associazione Fabbricastorie, da quando ha introdotto il Global Game Jam nel panorama cagliaritano nel 2017, ha contribuito in modo significativo alla crescita di una vibrante community informale.

L’eredità di quella prima edizione, che vide 40 sviluppatori cimentarsi nella sfida presso la Manifattura Tabacchi, si è evoluta in una rete di scuole di programmazione specializzate, piccoli studi indipendenti di progettazione e sviluppo, e una crescente consapevolezza del potenziale creativo e economico del settore.

Quest’anno, Quartu si ergerà come la capitale regionale dei giochi digitali e della creatività, accogliendo talenti e appassionati da tutta la Sardegna.

La manifestazione non si limiterà alla sola sfida di sviluppo: un ricco programma di seminari, workshop e conferenze offrirà l’opportunità di approfondire specifiche tematiche, apprendere nuove tecniche e confrontarsi con professionisti del settore.

Il Global Game Jam è un fenomeno globale, un ponte tra culture e competenze.

L’ultima edizione ha visto la partecipazione simultanea di quasi 40.000 persone in oltre 100 paesi, a riprova del suo impatto e della sua capacità di ispirare e connettere individui provenienti da background diversi.

La sfida di Quartu rappresenta un’occasione unica per entrare a far parte di questa comunità internazionale e contribuire alla creazione del futuro del gaming.