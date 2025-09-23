Ichnos: Premiati l’Innovazione Comunicativa e l’Impegno Sociale

Riconoscimenti Ichnos: Un Omaggio all’Innovazione Comunicativa e all’Impegno SocialeIl panorama della comunicazione italiana si arricchisce di nuovi esempi di eccellenza, celebrati dall’edizione 2024 del Premio Ichnos, International Sardegna Awards.

Quest’anno, l’evento, giunto alla diciassettesima edizione e ospitato nel suggestivo scenario del Forte Village di Santa Margherita di Pula, si propone di illuminare le strategie comunicative più innovative e gli sforzi più significativi nell’ambito del non profit e delle relazioni aziendali.

Un focus particolare è dedicato a Nico Acampora, figura di spicco per la sua opera di inclusione sociale e professionale.

Acampora, ideatore di PizzAut, un progetto pionieristico che mira a creare opportunità lavorative concrete per persone affette da autismo, si aggiudica il prestigioso riconoscimento nella sezione no profit.

PizzAut non è solo un’iniziativa imprenditoriale; è un vero e proprio modello di business inclusivo, che dimostra come l’innovazione possa diventare uno strumento potente per abbattere barriere e promuovere l’autonomia e la dignità delle persone con autismo.

Il successo di PizzAut, infatti, non si limita alla creazione di posti di lavoro, ma si estende alla sensibilizzazione del pubblico e alla promozione di una cultura aziendale più accogliente e inclusiva.

Parallelamente, Sergio De Luca, Direttore Centrale Comunicazione e Immagine di Confcommercio, si distingue nella categoria “Comunicatori Aziendali”.

De Luca, sotto la guida del Presidente Carlo Sangalli e con un ruolo chiave nel Giornale online e nei canali social di Confcommercio, ha saputo costruire una comunicazione efficace e trasparente, capace di raggiungere un vasto pubblico e di rafforzare l’immagine dell’organizzazione.

La sua leadership nella comunicazione interna ha inoltre contribuito a creare un ambiente di lavoro più coeso e motivato.

La selezione dei vincitori è stata opera di una giuria di altissimo livello, composta da figure di riferimento nel mondo della comunicazione, dell’editoria e delle relazioni istituzionali.

Tra i membri, personalità come Massimiliano Paolucci, Valeria Speroni Cardi (Menarini Group), Luigi Fiorentino (Consiglio di Stato), Ludovico Fois (ACI), Stefano Porro (Mundys), Luciano Tancredi (La Nuova Sardegna), Fernando Vacarini (Unipol), Antonio Funiciello (ENI), Leonardo Bartoletti (Headline), Carlotta Ventura (A2A).

Questa composizione autorevole sottolinea l’importanza strategica attribuita alla comunicazione e alla sua capacità di generare impatto positivo.

Il Premio Ichnos International Sardegna Awards si conferma un’occasione unica per celebrare l’eccellenza italiana, mettendo in luce il ruolo cruciale della comunicazione nel promuovere l’innovazione sociale, la responsabilità aziendale e la crescita economica del territorio sardo, proiettandone l’immagine a livello internazionale.

L’evento non è solo una cerimonia di premiazione, ma un vero e proprio momento di riflessione sul futuro della comunicazione e il suo contributo al benessere collettivo.