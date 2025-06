Isre: 2,4 milioni per digitalizzare il patrimonio culturale sardo

L’Isre, l’Istituto Superiore Regionale di Etnografia, avvia un’iniziativa strategica di ampio respiro per la digitalizzazione del suo inestimabile patrimonio culturale, inquadrata nel progetto nazionale “Digital Library” finanziato dalla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale della Cultura attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questa operazione ambiziosa, con un investimento regionale di 2.387.000 euro, segna un passo fondamentale per la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale sardo, aprendo nuove prospettive di accesso e ricerca.Il cuore del progetto consiste nella trasformazione digitale di un vasto corpus di materiali, che comprendono oltre 1.200 volumi, tra cui manoscritto e prime edizioni, 34.000 fotografie d’epoca, stampe, cartoline e un’ampia collezione di materiale museale. Questa mole di risorse, stimata in oltre 316.000 unità digitali, verrà integrata nella Digital Library nazionale, rendendola accessibile a studiosi, ricercatori, appassionati e al grande pubblico in ogni parte del mondo.Particolare attenzione sarà dedicata alla digitalizzazione del patrimonio letterario legato a Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura, le cui opere e documenti personali costituiscono un tesoro inestimabile per la letteratura sarda. Oltre ai manoscritti della scrittrice, il progetto include la digitalizzazione di circa 600 volumi rari, di cui 300 antecedenti al 1939, 2.900 diapositive, 3.000 cartoline antiche, 280 stampe e una ricca selezione di manufatti museali, testimonianze tangibili della storia e delle tradizioni della Sardegna.La digitalizzazione, al di là della mera trascrizione di supporti analogici in formato digitale, rappresenta un’opportunità per superare le limitazioni geografiche e temporali, garantendo la fruizione di questi documenti per le generazioni future e facilitando la ricerca scientifica. L’implementazione tecnica prevede un processo di acquisizione e catalogazione delle immagini che si protrarrà per l’intero anno 2025, con la possibilità di estendersi fino a giugno 2026, a testimonianza della complessità e della portata del progetto. Questa iniziativa si inserisce in un quadro nazionale più ampio, volto a potenziare la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, promuovendo l’innovazione, la competitività e la valorizzazione delle identità territoriali. L’Isre, con questo progetto, si conferma un polo di riferimento per la conservazione e la diffusione della cultura sarda, contribuendo attivamente alla costruzione di un patrimonio digitale accessibile e condiviso a livello globale.