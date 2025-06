Life After Oil: Cinema, Arte e Futuro Sostenibile a Villanovaforru

Life After Oil: un orizzonte di storie e azioni per il futuroVillanovaforru si appresta ad accogliere l’edizione numero 12 di Life After Oil, un festival internazionale che si configura non solo come vetrina cinematografica, ma come vero e proprio laboratorio di idee e un punto di incontro tra culture diverse, accomunate da una profonda sensibilità verso le sfide del nostro tempo. Dal 17 al 21 giugno, Piazza Costituzione (e in caso di maltempo, la Pinacoteca comunale) si trasformerà in un palcoscenico vibrante, ricco di proiezioni, dibattiti, performance artistiche, eventi sportivi e iniziative ludiche, accessibili gratuitamente a tutti.Quest’anno, il festival ha ricevuto un flusso impressionante di opere cinematografiche provenienti da ben 93 nazioni, per un totale di 916 film. Una commissione di selezione rigorosa ne ha scelti 48 per la competizione, con un focus particolare sulle opere prime, testimonianza di un rinnovato slancio creativo e di nuove voci emergenti.Il cuore pulsante del festival resta l’impegno a narrare storie che illuminino le ombre di un mondo in transizione. Le proiezioni non sono semplici intrattenimento, ma spunti di riflessione su temi cruciali: la crisi climatica, la giustizia sociale, l’equità di genere, i diritti umani. L’obiettivo è decostruire modelli di sviluppo insostenibili, promuovendo una visione del futuro basata sulla resilienza, la collaborazione e la responsabilità collettiva. Come sottolinea Massimiliano Mazzotta, regista e direttore artistico del festival, l’iniziativa ambisce a contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni concrete per un mondo più giusto e sostenibile.Il festival si articola in cinque sezioni competitive: lungometraggi, cortometraggi, animazioni, “World Panorama” e una sezione dedicata ai “Diritti Umani”. Quest’ultima, particolarmente significativa, affronta temi urgenti e spesso ignorati, come la violenza domestica, le pratiche degradanti del caporalato, il conflitto palestinese e le disuguaglianze strutturali che affliggono ampie fasce della popolazione. La sezione animazioni spicca per la sua capacità di affrontare temi complessi con leggerezza e creatività, come testimonia la presenza di “Playing God” di Matteo Burani, un cortometraggio acclamato che ha già catturato l’attenzione della Mostra del Cinema di Venezia. La sezione “World Panorama”, pur mantenendo un tema libero, offre uno sguardo eclettico su realtà diverse, arricchendo ulteriormente l’offerta del festival.Ma Life After Oil non è solo cinema. Un ricco programma musicale accompagnerà le proiezioni, con esibizioni di artisti di talento come Luca Martelli (progetto Ride Gorilla), il sassofonista Enzo Favata in trio con Salvatore Maltana e il chitarrista Marcello Peghin, creando un’atmosfera unica di festa e condivisione. Il festival si propone quindi come un’esperienza immersiva, un invito a riflettere e ad agire per un futuro più equo e sostenibile, attraverso la potenza delle immagini e la bellezza dell’arte.