LivePlay-Coldplay: L’esperienza Sonora e Visiva che Fa Sognare la Sardegna

LivePlay-Coldplay Experience: Un Viaggio Sonoro e Visivo nel Cuore della Musica di Chris MartinSardegna Concerti e l’Associazione Insieme per Riola presentano un evento che trascende il concetto di semplice tributo: LivePlay-Coldplay Experience, un’immersione totale nell’universo musicale dei Coldplay, con due appuntamenti imperdibili.

Il 26 settembre al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21:30) e il 27 settembre, nel suggestivo Parco dei Suoni di Riola Sardo (ore 21:00), il pubblico sardo avrà l’opportunità di rivivere l’emozione palpabile dei concerti originali, attraverso una performance meticolosamente studiata per replicarne l’impatto emotivo e visivo.

LivePlay non è una semplice cover band; è un collettivo artistico che ha elevato il tributo a forma d’arte.

La band ha dedicato un anno intenso a plasmare ogni aspetto delle proprie esibizioni, dalla selezione del repertorio alla progettazione dell’allestimento scenico.

Il risultato è uno spettacolo che punta a coinvolgere lo spettatore a livello multisensoriale.

L’esperienza LivePlay si fonda sull’innovazione tecnologica e la cura maniacale per i dettagli.

Un sofisticato sistema di ledwall, laser show e luci dinamiche crea un’atmosfera immersiva, mentre braccialetti luminosi sincronizzati con la musica trasformano il pubblico in parte integrante dello spettacolo.

I cambi d’abito, ispirati ai look iconici di Chris Martin e dei suoi compagni, contribuiscono a creare un’illusione scenica che avvicina ulteriormente lo spettatore all’autentica esperienza Coldplay.

Il cuore pulsante di LivePlay è la band stessa, composta da musicisti di altissimo calibro.

Enrico Coin incarna magistralmente la voce e la presenza scenica di Chris Martin, affiancato da Filippo Coin, abile interprete della chitarra di Jonny Buckland, Angelo Barbierato alle tastiere e cori, e Davide Poli alla batteria, che cattura l’energia e la precisione di Will Champion.

Ogni membro contribuisce a ricreare non solo le complesse armonie e le melodie distintive dei Coldplay, ma anche la loro carica emotiva e l’energia contagiosa.

Il repertorio, in continua evoluzione, ripercorre l’intera discografia della band anglosassone, dai brani seminali come “Yellow” e “Clocks”, che hanno segnato un’epoca, alle hit più recenti come “Higher Power” e “My Universe”, che continuano ad emozionare milioni di persone in tutto il mondo.

LivePlay non si limita a riprodurre note e accordi; mira a trasmettere l’essenza della musica dei Coldplay, il loro ottimismo contagioso, la loro capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

LivePlay-Coldplay Experience è più di un concerto; è un viaggio nel cuore della musica che ha fatto sognare generazioni.

Un’occasione unica per riscoprire la magia dei Coldplay, in un contesto che celebra la loro eredità artistica e la loro influenza culturale.