Mediterraneo: un mosaico di storie e fili spezzati

Un mosaico materico di filati naturali, lana grezza e fibre tessili recuperate, si dispiega in una superficie che evoca il Mediterraneo: non una riproduzione fedele, bensì una sedimentazione di memorie, un’eco visiva e tattile di un mare antico e multiforme.

La sua estensione, vibrante di sfumature azzurre, turchesi e grigi tempestosi, non è solo un invito al tatto, ma un portale verso un universo di storie celate tra le onde.

Accarezzandola, si rivelano figure umane, silenziose sentinelle di un paesaggio che ha visto generazioni navigare tra la speranza e la disperazione.

L’opera *Decoro Mediterraneo*, creazione dell’artista cagliaritana Eleonora Todde, incarna questa dualità intrinseca al Mediterraneo: un equilibrio precario tra l’immagine patinata del turismo di massa e la cruda realtà dei viaggi forzati, delle rotte migratorie e delle tragedie umane che si consumano in mare.

Il premio conseguito al Materia Design Festival di Catanzaro non è solo un riconoscimento artistico, ma una celebrazione di un approccio che fonde etica, sostenibilità e racconto.

La mostra collettiva “’O sciore cchiù felice” a Napoli ha amplificato la risonanza dell’opera, presentandola come tappa di un percorso espositivo dedicato all’anima mediterranea, un viaggio attraverso colori, rituali e tradizioni che ne definiscono l’identità complessa e in continua evoluzione.

Curata da Paolo Casicci, la mostra ha riunito dodici talenti, ognuno capace di interpretare il mare come crocevia di culture, confine e ponte, custode di un patrimonio storico e umano inestimabile.

*Decoro Mediterraneo* trascende la mera decorazione; è un archivio tangibile di storie intrecciate, un palinsesto di esperienze che spaziano dalla spensieratezza delle vacanze al peso insopportabile della necessità.

L’artista, Eleonora Todde, descrive la sua opera come un “istantanea da osservare quasi dall’alto”, un invito a contemplare la realtà mediterranea da una prospettiva ampia e consapevole.

Ogni figura emergente dal tessuto non è un soggetto isolato, ma un frammento di una narrazione più ampia, un tassello di un puzzle che richiede sensibilità e sguardo critico per essere compiuto.

La realizzazione artigianale dell’opera sottolinea l’impegno dell’artista verso pratiche sostenibili e un’estetica che valorizza il lavoro manuale.

Il premio del Materia Design Festival non si limita a riconoscere la bellezza formale dell’opera, ma celebra anche la sua capacità di comunicare un messaggio profondo e urgente.

La sua esposizione al Lake Como Design Festival, tra nomi di spicco del design contemporaneo internazionale, ne consolida il valore e la rilevanza a livello globale.

Il percorso espositivo di *Decoro Mediterraneo* proseguirà in Sardegna, con mostre previste a Cagliari e Samugheo, due luoghi emblematici del dialogo tra arte, artigianato e identità culturale, rafforzando il legame tra l’opera e il territorio che l’ha ispirata e che ne rappresenta l’anima più autentica.

L’opera si configura come un atto di giustizia, una restituzione di dignità alle voci silenziate e un faro di speranza per un futuro in cui il Mediterraneo possa finalmente smettere di essere teatro di tragedie e tornare ad essere un luogo di incontro e di scambio.