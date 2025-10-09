Mengoni a Olbia: concerto di Capodanno per rilanciare il turismo

Olbia si appresta a celebrare l’inizio del nuovo anno con un evento di portata nazionale, un concerto che vedrà protagonista uno degli artisti più iconici del panorama musicale italiano: Marco Mengoni.

La scelta di Mengoni, interprete carismatico e interprete raffinato, non è casuale, ma si inserisce in una strategia più ampia volta a consolidare Olbia come polo turistico di eccellenza, capace di attrarre visitatori anche al di fuori dei tradizionali flussi stagionali.

L’artista, forte di un percorso discografico costellato di successi e di una presenza scenica dirompente, arriva a Olbia dopo un anno intensissimo.

Il trionfale tour negli stadi italiani, che ha riscosso un consenso di pubblico senza precedenti con la vendita di oltre 500.000 biglietti, ha lasciato il segno, segnando un capitolo importante nella sua carriera.

Attualmente, Mengoni prosegue la promozione della sua musica con una serie di esibizioni in prestigiose arene europee, confermando il suo appeal internazionale.

Il concerto di Capodanno a Olbia non è solo un evento di intrattenimento, ma un investimento strategico per il territorio.

Come sottolinea l’assessore al Turismo, Marco Balata, l’obiettivo è quello di posizionare Olbia come destinazione desiderabile in ogni periodo dell’anno, sfruttando la potenza attrattiva della musica per stimolare l’economia locale e rafforzare l’immagine della città.

Si prevede un afflusso significativo di visitatori, con ricadute positive per alberghi, ristoranti e attività commerciali.

Il sindaco Settimo Nizzi esprime orgoglio nell’accogliere un artista di tale rilevanza, sottolineando come la cornice unica di Olbia, con il suo fascino intrinseco, offrirà un’esperienza memorabile per tutti i presenti.

Il concerto si configura come un momento di aggregazione sociale, un’occasione per celebrare l’arrivo di un nuovo anno in un’atmosfera di festa e partecipazione.

L’evento ambisce a proiettare Olbia come città dinamica, vibrante e accogliente, capace di offrire un’offerta culturale e di intrattenimento di alto livello.

Si tratta di un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale e le bellezze naturali del territorio gallurese, creando un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori e consolidando l’identità di Olbia come destinazione turistica di eccellenza.