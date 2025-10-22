Millennial: Un Viaggio Nostalgico Tra Schermi e Ricordi.

Ritorno al Futuro: Un’Ode alla Generazione TelevisivaUn televisore, schermo pulsante di memorie collettive, diventa il fulcro di un’immersione nostalgica.

L’associazione culturale Via del Collegio, custode di un patrimonio musicale radicato nel territorio, proietta un raggio di luce sugli anni Novanta, invitando la generazione millennial a un viaggio emozionale nel tempo.

Il 27 dicembre, alle ore 21:00, il Padiglione D della Fiera di Cagliari si trasforma in un palcoscenico dove la giovinezza incontra la memoria.

“Chiamami Millennial” non è semplicemente uno spettacolo, ma un’esperienza sensoriale che evoca un’epoca definita dal suono delle sigle televisive, dai colori vivaci della pubblicità e dai ritmi incalzanti della musica pop.

Roberta Gaviano e Matteo Siddi, artisti poliedrici, figli degli anni Ottanta e Novanta, agiscono da guide esperte in questo percorso, intrecciando performance artistiche con aneddoti personali e rimembranze condivise.

Il format si sviluppa come un collage dinamico, un flusso continuo di immagini, suoni e profumi che richiamano i pomeriggi d’infanzia.

Brani iconici, sigle di programmi televisivi che hanno segnato un’intera generazione, cartoline sbiadite dal tempo, il gusto inconfondibile delle merendine preferite, i giochi da tavolo che stimolavano l’immaginazione, tutto si fonde in un’atmosfera avvolgente.

La presenza di ballerine e coriste arricchisce ulteriormente lo spettacolo, creando un’esperienza visiva e sonora completa.

Un omaggio speciale sarà dedicato a Uan, la mascotte indimenticabile di Bim Bum Bam, personaggio capace di generare ancora oggi sorrisi e ricordi.

Gli organizzatori, in un gesto di apertura e partecipazione, suggeriscono un dress-code che attinge direttamente dall’estetica degli anni Ottanta e Novanta: jeans a vita alta, tonalità fluorescenti, salopette, t-shirt che celebrano gli idoli del tempo.

Un invito a vestire i propri ricordi, a incarnare lo spirito di un’epoca che ha plasmato un’intera generazione.

Per rendere l’esperienza ancora più intima e partecipativa, il pubblico è incoraggiato a portare con sé un oggetto legato alla propria infanzia: un giocattolo, una fotografia, un piccolo tesoro che possa aggiungere un tocco personale a questo grande ritrovo.

Un gesto che trasforma il pubblico da spettatore a co-protagonista di un evento che celebra la nostalgia, la condivisione e il senso di appartenenza.

“Chiamami Millennial” si configura come un tassello prezioso all’interno del festival “La musica che gira intorno”, un progetto ambizioso portato avanti da La Via del Collegio, un’associazione culturale con una solida esperienza nel panorama musicale locale e nazionale.

Un’occasione unica per riscoprire le radici, cantare a squarciagola le canzoni che hanno fatto da colonna sonora di un’epoca indimenticabile e, soprattutto, celebrare la forza evocativa della memoria collettiva.