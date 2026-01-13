Note d’argento: Il Lirico di Cagliari per la grande età

Sabato 17 gennaio, il Teatro Lirico di Cagliari propone “Note d’argento – Il Lirico per la grande età”, un concerto pensato come un ponte tra la tradizione operistica e la comunità anziana, un’iniziativa inclusiva inserita nella più ampia rassegna “Rotte Sonore”.

L’appuntamento, in programma al Teatro Carmen Melis alle ore 17:00, offre un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera effervescente e malinconica de *La Vedova Allegra* di Franz Lehár, affidata alla direzione musicale di Cristiano De Monte.

L’esecuzione non si limita a una semplice selezione di arie; si tratta di un percorso musicale curato, volto a catturare l’essenza dell’opera, con particolare attenzione alla sua capacità di evocare sentimenti di gioia, nostalgia e riflessioni sulla vita e sull’amore.

A interpretare i brani più significativi saranno due talentuosi solisti: Elena Schirru, soprano cagliaritano di notevole spessore artistico, e Valerio Borgioni, tenore romano apprezzato per la sua voce potente e interpretazione appassionata.

Elena Schirru ha consolidato la sua presenza nel panorama lirico cagliaritano con interpretazioni memorabili, che spaziano dalla sacralità di *Petite Messe Solennelle* di Rossini alla commovente interpretazione de *Le felicità* di Nicola Campogrande, passando per la vivace Zerlina in *Don Giovanni* di Mozart.

La sua versatilità vocale e la sua capacità di comunicare emozioni complesse la rendono una presenza di spicco nel panorama musicale.

Valerio Borgioni, a sua volta, ha lasciato un’impronta significativa con il ruolo di Alfredo in *La Fille du Régiment*, dimostrando una tecnica impeccabile e una notevole presenza scenica.

L’iniziativa è particolarmente significativa in quanto rivolta agli ospiti delle residenze per anziani, ai circoli ricreativi, alle associazioni culturali e agli iscritti all’Università del Tempo Libero, garantendo loro un diritto di prelazione sui posti a disposizione.

Questo gesto sottolinea l’impegno del Teatro Lirico di Cagliari nel creare un pubblico ampio e diversificato, favorendo l’accesso alla cultura e promuovendo l’inclusione sociale.

Lo spettacolo, della durata di circa 45 minuti, si propone di essere un momento di svago e di arricchimento culturale, senza interruzioni, per favorire una fruizione fluida e coinvolgente.

L’auspicio è che “Note d’argento” possa diventare un appuntamento fisso, contribuendo a tessere legami sempre più stretti tra la comunità e il patrimonio lirico.