Oltre il Traguardo: il cinema dei bambini di Cagliari.

“Oltre il Traguardo”: un mosaico di voci e immagini che emergono dal cuore pulsante della scuola primaria Collodi di Cagliari. Non è solo un film, ma il coronamento di un percorso didattico intenso e innovativo, un’esperienza collettiva che ha visto protagonisti i bambini della quinta A e guidati dalla regia sensibile di Monica Zedda.Il progetto, denominato “A scuola di sperimentazione e produzione audiovisiva”, è nato da un’iniziativa congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Cultura, un atto di fiducia nell’educazione e nel potere trasformativo del linguaggio cinematografico. Quest’ultimo, concepito non solo come oggetto di studio, ma soprattutto come strumento di crescita e di espressione, ha permesso ai giovani autori di esplorare temi complessi con creatività e profondità.Il film si configura come un racconto di resilienza, un inno alla solidarietà e una profonda riflessione sui diritti delle persone con disabilità. Attraverso le loro lenti, i bambini hanno dato voce a storie di coraggio, superamento di ostacoli e ricerca di inclusione. Non si tratta di una narrazione didascalica, ma di un’indagine autentica e partecipata, dove ogni sguardo, ogni inquadratura, ogni scelta sonora riflette l’impegno e la sensibilità dei piccoli registi.”Oltre il Traguardo” non è un semplice prodotto scolastico, ma un documento sociale di inestimabile valore. È la testimonianza di come il cinema, quando utilizzato come mezzo educativo, possa abbattere barriere, promuovere l’empatia e stimolare la consapevolezza. Il progetto ha mirato a coltivare competenze trasversali come il lavoro di squadra, la capacità di problem solving, l’espressione creativa e la cittadinanza attiva, offrendo ai bambini un’opportunità unica di crescita personale e collettiva. Il film rappresenta un ponte tra la scuola e la comunità, un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, a celebrare la diversità e a costruire un futuro più inclusivo per tutti. È la prova tangibile di come l’arte, e in particolare il linguaggio audiovisivo, possa essere un potente motore di cambiamento e di progresso sociale.