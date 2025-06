Quarta e De Carolis: un debutto di stagione intenso e commovente.

La stagione artistica 2025 dell’Ente de Carolis si è aperta ieri con una serata di profonda suggestione al Teatro Comunale di Sassari, un evento che ha segnato un ritorno alla linfa vitale della musica sinfonica e camerale. L’orchestra de Carolis, sotto la direzione e l’abile guida violinistica di Massimo Quarta, vincitore del prestigioso Premio Paganini, ha incantato un pubblico rapito dalla potenza evocativa del repertorio scelto.La performance di Quarta, figura di riferimento nel panorama musicale contemporaneo, non si è limitata alla direzione d’orchestra; la sua interpretazione solistica del Concerto per violino di Max Bruch, un’opera che esplora le profondità emotive attraverso una scrittura virtuosistica e malinconica, ha lasciato il segno. A seguire, la Sinfonia n° 2 di Brahms, un pilastro del Romanticismo tedesco, ha offerto un viaggio musicale attraverso paesaggi sonori ampi e complessi, capaci di toccare le corde più intime dell’animo umano.”Il nostro legame con l’orchestra si è consolidato nel tempo,” ha dichiarato Quarta, sottolineando l’importanza della relazione artistica tra direttore e musicisti. “Questa sinergia ci ha permesso di osare con un programma di rara complessità, probabilmente il più arduo che abbiamo intrapreso insieme in questi anni. La sfida non risiede solo nell’esecuzione tecnica, ma anche nella comprensione profonda del significato intrinseco di ogni nota, ogni frase musicale.”L’apprezzamento del pubblico è stato palpabile, espresso attraverso un’ovazione prolungata che ha richiamato Quarta sul palco in tre veritieri bis. Questo momento di intensa comunione artistica tra musicisti e ascoltatori ha confermato la vitalità e l’importanza del teatro lirico come luogo di incontro culturale e di condivisione emotiva.Il percorso musicale intrapreso con questa apertura di stagione si prefigge di proseguire con un’altra significativa data il 14 giugno. In quest’occasione, Massimo Quarta avrà il compito di guidare l’orchestra anche attraverso l’esuberanza e la brillantezza del giovane violinista Giuseppe Gibboni, altro vincitore del Premio Paganini, che farà il suo debutto in Sardegna. Gibboni, erede di una tradizione violinistica di eccellenza, si cimenterà nell’esecuzione del celebre Concerto di Paganini, un vero banco di prova per i più grandi virtuosi, affiancato dalla Sinfonia “Primavera” di Schumann, un’ode alla rinascita e alla gioia di vivere, perfettamente in sintonia con l’energia del giovane talento. Questa combinazione di classici intramontabili e nuove promesse artistiche promette di offrire al pubblico sarda un’esperienza musicale indimenticabile, consolidando il ruolo dell’Ente de Carolis come polo di riferimento per la musica di qualità.