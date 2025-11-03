Scano Bukowskiano: Letteratura di Frontiera nel Cuore del Montiferru

Nel cuore del Montiferru, un territorio sardo intriso di storia millenaria e paesaggi aspri, si rinnova l’appuntamento con la letteratura di frontiera: Scano Bukowskiano, festival dedicato all’eredità di Charles Bukowski.

Più che una semplice celebrazione, l’evento rappresenta un ponte culturale tra l’anima ribelle dello scrittore americano e la comunità locale, un dialogo inatteso che fa vibrare le corde dell’autenticità e della marginalità.

La seconda edizione di “Bukowskeggiando”, concorso letterario nazionale, costituisce il fulcro della manifestazione.

Un invito aperto a scrittori, poeti, illustratori e vignettisti, chiamati a interpretare e tradurre in forma espressiva lo spirito indomito di Hank Chinaski, l’alter ego letterario di Bukowski.

La partecipazione è gratuita, un gesto di inclusione volto a stimolare la creatività e a favorire l’accesso alla cultura.

Il regolamento dettagliato è disponibile sul sito dell’associazione Cartabianca.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale, testimonia la crescente consapevolezza del ruolo cruciale che la cultura svolge nello sviluppo territoriale e nell’attrattività turistica.

Scano Montiferro, piccolo gioiello incastonato in un contesto naturalistico di rara bellezza, aspira a diventare un punto di riferimento per gli amanti della letteratura bukowskiana, un luogo di incontro e di scambio intellettuale.

Fabrizio Manca Nicoletti, direttore artistico del festival, condivide la sua profonda ammirazione per Bukowski, sottolineando come la sua opera, scoperta in giovane età, abbia segnato un punto di svolta nel suo percorso di avvicinamento alla letteratura.

La scelta di ospitare il festival in un contesto così suggestivo non è casuale: si tratta di un omaggio alla capacità di Bukowski di scovare la poesia nell’ordinario, di estrarre bellezza e significato dai margini della società.

La giuria, composta da figure di spicco del panorama letterario italiano come Francesco Abate, Marcello Cocco, Marco Fusi e Bepi Vigna, avrà il compito di valutare le opere partecipanti, premiando quelle che meglio sapranno incarnare l’essenza della scrittura bukowskiana.

Le premiazioni saranno seguite da un dibattito aperto, un’occasione per approfondire le tematiche ricorrenti nell’opera dello scrittore: l’amore, la dipendenza, la violenza, l’alienazione, il fallimento, l’eredità del sogno americano trasformato in incubo, la ricerca disperata di significato in un mondo apparentemente privo di senso.

Scano Bukowskiano non è solo un festival letterario, ma un vero e proprio progetto culturale volto a promuovere il Montiferru e la Sardegna come territori ricchi di storia, di bellezza e di talento, capaci di accogliere e di ispirare artisti e appassionati provenienti da ogni parte del paese.

Un omaggio a un autore che ha saputo raccontare la verità, anche quando scomoda e dolorosa, e che continua a parlare al cuore di chi cerca autenticità e umanità.