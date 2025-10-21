Settimo San Pietro: Cabina Elettrica Diventa Opera d’Arte

Settimo San Pietro si arricchisce di un’opera d’arte urbana che trasforma un elemento infrastrutturale in un simbolo di comunità e identità territoriale.

Grazie all’iniziativa congiunta del comune, animato da una attiva partecipazione civica, e di E-Distribuzione, la cabina elettrica, tradizionalmente percepita come un elemento funzionale e spesso anonimo del paesaggio urbano, si è rivelata una tela per l’artista settimese Piercarlo Carella.

L’opera, intitolata “Macedonia Mediterranea,” è un vibrante omaggio alla ricchezza biologica e culturale che caratterizza il territorio di Settimo San Pietro, celebrando la flora e la fauna locali attraverso una palette cromatica audace e suggestiva.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto più ampio del progetto “Cabine d’Autore” promosso da E-Distribuzione, una società del Gruppo Enel impegnata a coniugare innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio artistico italiano.

“Cabine d’Autore” non è solo un programma di street art, ma un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana che mira a trasformare le infrastrutture elettriche in opere d’arte a cielo aperto.

Un progetto ambizioso che, attraverso la creatività di artisti affermati e emergenti, dona nuova vita a elementi essenziali per la distribuzione dell’energia, integrando il moderno con la tradizione e la funzionalità con l’estetica.

L’iniziativa trascende la semplice decorazione: essa rappresenta un’opportunità per ridisegnare la percezione dello spazio pubblico, rendendo più vivaci e stimolanti le aree urbane e rurali.

Le cabine elettriche, nodi cruciali nella rete di distribuzione energetica, vengono così reinventate, non più considerate barriere ma elementi di congiunzione tra la comunità e il suo ambiente.

Questa metamorfosi non solo eleva il valore estetico dell’infrastruttura, ma contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e l’orgoglio civico.

Il progetto “Macedonia Mediterranea” sottolinea anche la rinnovata e preziosa collaborazione tra E-Distribuzione e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gian Luigi Puddu.

Un accordo che testimonia l’impegno reciproco verso la sostenibilità, l’innovazione e la promozione del territorio.

La visione di E-Distribuzione, che vede nelle opere d’arte una forma di investimento sociale, si allinea perfettamente con la volontà del comune di Settimo San Pietro di creare una comunità più bella, accogliente e culturalmente vivace.

Questo intervento artistico, unitamente agli altri progetti in corso di realizzazione in tutta Italia, contribuisce a creare un inestimabile museo a cielo aperto, una rete artistica che illumina il futuro della distribuzione energetica e celebra la bellezza del paesaggio italiano.

Per approfondire il progetto, si invita a consultare il sito web: https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.