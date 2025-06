Strega a Quartu: la letteratura nazionale illumina la Sardegna

Quartu Sant’Elena, crocevia letterario: il Premio Strega porta la sua voce in SardegnaMercoledì 18 giugno, l’isola si illumina con un evento di straordinaria rilevanza culturale: per la prima volta, la cinquina dei finalisti del Premio Strega approda a Quartu Sant’Elena, in un’occasione unica che si terrà presso l’Ex Caserma di via Roma, alle ore 21. Un appuntamento che va ben oltre la semplice presentazione di opere letterarie, configurandosi come un vero e proprio ponte tra la letteratura contemporanea e il territorio sardo.I cinque autori finalisti – Andrea Bajani con *L’anniversario*, Nadia Terranova con *Quello che so di te*, Elisabetta Rasy con *Perduto è questo mare*, Paolo Nori con *Chiudo la porta e urlo*, e Michele Ruol con *Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia* – offriranno al pubblico un’immersione nelle loro narrazioni, condividendo le ispirazioni, i processi creativi e le riflessioni che hanno plasmato i loro romanzi. Un dialogo aperto e stimolante con i lettori, facilitato dalla conduzione esperta di Fabio Canino, promette di rendere la serata particolarmente coinvolgente.Questa tappa a Quartu si inserisce nel più ampio tour ufficiale del Premio Strega, un’iniziativa volta a decantrare il panorama culturale nazionale, abbattendo le barriere geografiche e promuovendo un incontro diretto tra gli autori e il pubblico. Il Premio Strega, da decenni, rappresenta un faro nella letteratura italiana, capace di individuare e premiare voci originali e coraggiose, e la sua presenza in Sardegna è un riconoscimento al crescente fermento culturale che anima l’isola.L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Quartu e il prezioso contributo della Fondazione Quartu Cultura, è promossa da 011solution in collaborazione con ArgoNautilus. Il sostegno amministrativo e la partnership con enti locali sottolineano l’importanza dell’evento per la comunità di Quartu e per l’intera regione.Il Sindaco Graziano Milia, con acume e lungimiranza, sottolinea come questo evento si configuri come un segnale tangibile di democratizzazione del prestigio letterario, in un’epoca segnata da una crescente attenzione al ruolo delle periferie – geografiche, economiche e simboliche – come centri vitali di produzione culturale. L’evento non solo offre una vetrina prestigiosa per la città, ma stimola anche un circolo virtuoso che coinvolge librerie, scuole, biblioteche, festival locali e associazioni culturali, creando nuove opportunità di crescita e valorizzazione del patrimonio artistico e letterario sardo. Questa presenza rappresenta un’occasione unica per costruire reti di collaborazione, rafforzare le identità locali e innescare nuove iniziative creative che arricchiscano il tessuto culturale dell’isola, proiettandola verso un futuro di crescita e innovazione. La letteratura, in questa prospettiva, si rivela uno strumento potente per promuovere il dialogo, la comprensione reciproca e la costruzione di una società più inclusiva e consapevole.