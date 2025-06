Teatro all’aperto: Riflessioni e Viaggio Emotivo a Cagliari

La Corte della Vetreria a Pirri si anima per cinque settimane, dal 13 giugno all’11 luglio, con “Sotto questo cielo”, la stagione teatrale all’aperto promossa dal Cada Die Teatro. Un cartellone articolato, che intreccia drammaturgia, musica, letteratura e riflessioni profonde, invitando il pubblico a un viaggio emotivo e intellettuale. L’edizione 2024 si configura come un atto di memoria e un appello alla coscienza globale, con il sottotitolo “Immaginando un’altra terra”, che riecheggia la tragicità degli eventi che affliggono Gaza e le zone di conflitto in tutto il mondo. Prima di ogni rappresentazione, Alessandro Bergonzoni, noto attore bolognese, guiderà il pubblico attraverso un’esperienza di sensibilizzazione sonora. L’attore, attraverso un intervento registrato e diffusamente condiviso online, con l’aggiunta di elementi sonori evocativi come sirene d’allarme, stimola la riflessione e l’empatia, invitando a superare la distanza emotiva e a confrontarsi con la realtà del dolore altrui. Si tratta di un dispositivo innovativo che mira a creare una connessione più profonda tra lo spettatore e le tematiche affrontate dagli spettacoli.Il sipario si alza venerdì 13 giugno con “Benvenuto in…”, uno spettacolo del Cada Die Teatro ispirato al libro “Benvenuto in psichiatria” di Giovanni Casula. La narrazione esplora le complessità dell’animo umano, i confini tra normalità e devianza, e le sfide della convivenza. Giovedì 19 giugno, alle 19, debutta “Just Walking”, un’opera di Residenza Campsirago che introduce un format inedito. Il pubblico, equipaggiato di cuffie, si trasforma in un collettivo in movimento, attraversando lo spazio scenico in una camminata condivisa che stimola la percezione sensoriale e la relazione con l’ambiente circostante. L’esperienza è progettata per disarticolare le abitudini di fruizione teatrale, invitando alla scoperta di nuove prospettive e connessioni.Venerdì 27 giugno, alle 21.15, Rossolevante, compagnia ogliastrina, presenta “Ricordati di vivere, l’ultima udienza”, spettacolo scritto e ideato da Silvia Cattoi e Juri Piroddi. L’opera attinge all’eredità letteraria di Sabatino De Sanctis per indagare il rapporto tra memoria, esistenza e destino, attraverso un linguaggio poetico e suggestivo.Luglio si apre giovedì 3, alle 19, con la presentazione del libro “Ponitì a una party” di Michele Atzori, un’occasione per approfondire le tematiche legate all’identità culturale e alla marginalità sociale. Il giorno successivo, venerdì 4, alle 21.15, “Salam-Shalom”, produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Festival Vicino/Lontano, con l’adattamento di Paola Fresa, di e con Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana, affronta il complesso rapporto tra Oriente e Occidente, attraverso le storie di due padri. Lo spettacolo esplora le radici dell’antagonismo, il desiderio di dialogo e la speranza di una convivenza pacifica.Giovedì 10 luglio, alle 21.15, “Tra corde e stelle”, un concerto narrativo prodotto da MP4 e Cada Die Teatro, fonde musica e parola per creare un’esperienza emotiva intensa e coinvolgente. L’intreccio di melodie evocative e racconti suggestivi crea un’atmosfera magica che trasporta il pubblico in un viaggio onirico.La stagione si conclude venerdì 11 luglio, alle 19, con la presentazione del libro “Libere, il nostro no ai matrimoni forzati” di Martina Castigliani, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su una piaga sociale ancora troppo diffusa. L’incontro mira a promuovere la consapevolezza e a sostenere la lotta per i diritti delle donne.